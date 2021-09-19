Погода на 20 сентября: Украину накроют дожди

Небольшой дождь будет наблюдаться на всей территории страны. Фото: Pixabay

В понедельник, 20 сентября, в Украине пройдут дожди, а температура будет держаться в пределах +8...20°С, сообщает Укргидрометцентр.

Небольшой дождь наблюдаться на всей территории страны, только в южных областях день пройдет без осадков. Температура ночью будет +4...9°С, днем - +8...13°С. В южных и восточных областях отметки термометра будут показывать +7...12°С, днем +15...20°С.

В столице ночь понедельника пройдет без осадков, однако утром и днем прогнозируют небольшой дождь. Температура ночью +7...9°С, днем +11...13°С.

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18 сентября Одессу накрыла мощная непогода. Ливень затопил улицы и серьезно осложнил движение транспорта.