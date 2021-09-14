Погода кардинально изменится: где пройдут ливни

В Луцке, Хмельницком и Ровно пройдут небольшие дожди. Фото: pixabay.com

14 сентября в Украине резко начнет снижаться температура. Похолодание затронет западные и северные области. На остальной территории пока будет тепло и комфортно.

Осадки ожидаются в западных, а также в Житомирской, Сумской и Николаевской областях, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня прогнозируют небольшую облачность. Температура воздуха днем составит +22°С.

Во Львове во вторник также будет сухо и малооблачно. Днем до +21°С.

В Луцке, Хмельницком и Ровно пройдут небольшие дожди, воздух днем прогреется до +23°С.

В Тернополе 14 сентября ожидается ливень, термометры днем покажут +22°С, небольшая облачность.

В Ивано-Франковске сегодня также будет небольшая облачность, днем потеплеет до +22°С, ожидается небольшой дождь.

В Черновцах во вторник пройдет мощный ливень и будет пасмурно, днем термометры покажут +23°С.

В Виннице сегодня будет сухо, температура в пределах +11...23°С, небольшая облачность.

В Житомире и Сумах во вторник пройдет дождь, днем столбики термометров будут показывать +23°С, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, днем воздух прогреется до +25°С.

В Кропивницком температура днем подскочит до +26°С, будет практически безоблачно.

В Полтаве сегодня - незначительная облачность, температура воздуха будет достигать +9...26°С.

В Одессе 14 сентября - незначительная облачность, но сухо. Температура днем составит +27°С.

В Херсоне во вторник днем будет стоять жара до +30°С, незначительная облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность и дождь, днем установится температура в пределах +28°С.

В Запорожье сегодня сухо, днем +28°С и небольшая облачность.

В Харькове будет ясно и безоблачно, температура днем достигнет отметки +25°С.

В Днепре температура днем установится в пределах +28°С, будет практически безоблачно.

В Симферополе во вторник ожидается небольшая облачность, +13...24°С.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.