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понедельник, 13 сентября 2021 13:39

Атмосферные фронты принесут в Украину дожди

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Во вторник атмосферные фронты принесут в Украину дожди.

Осадки завтра пройдут преимущественно на западе страны, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Очередная сентябрьская неделя бежит дальше, а мы бежим по делам вместе с ней. Выходные с летней погодой кончились - пора за работу. Не только людям, но и атмосфере. Не забывайте о туманах, их обманчивая утренняя красота с видимостью 300-500 метров пусть не отвлекает водителей от дороги", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Завтра Украину будут пересекать атмосферные фронты
Завтра Украину будут пересекать атмосферные фронты

Облачность и влажность воздуха также могут увеличиться на севере, в центральных областях и в Харьковской области. Солнца тоже хватает. Юг и восток еще будут принадлежать сухой воздушной массе. Температура воздуха будет несколько ниже в северных и западных областях, они завтра окажутся в тылу холодного фронта. Днем там ожидаются комфортные +18...22°С. На остальной территории установится летняя погода, + 20...25°С.

Столицу пересечет атмосферный фронт. Однако ничего существенного он не даст. Максимум - увеличение влажной облачности. Следствием прохождения фронта будет небольшое снижение температуры воздуха - максимально в Киеве завтра +22°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Ощутимое похолодание придется на ближайшие выходные
Ощутимое похолодание придется на ближайшие выходные

Значительно ощутимее похолодание придется на ближайшие выходные, в субботу-воскресенье предполагается +13...16°С.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.

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13
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