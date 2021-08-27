Погода изрядно удивит украинцев в последнюю пятницу лета

Осадки ожидаются в некоторых центральных, северных и восточных областях. Фото: pixabay.com

27 августа в Украине пройдут ливни, местами в восточных областях - грозы. На севере и западе немного потеплеет, а на востоке и юге ожидается жара до +30°С.

Будет преобладать облачная погода, сообщает "УНИАН". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет сухо. Ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем достигнет +23°С.

Во Львове в пятницу пройдет ливень, также будет небольшая облачность. Днем до +18°С.

В Луцке - сплошная облачность, но сухо. Температура днем составит +19°С.

В Ровно и Хмельницком в пятницу ожидается сухая облачная погода с прояснениями, днем потеплеет до +20°С.

В Тернополе 27 августа будет облачно с прояснениями, днем столбики термометров покажут +19°С.

В Ивано-Франковске сегодня пройдет дождь, поэтому будет пасмурно. Ожидается сплошная облачность и дневные +20°С.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, днем воздух прогреется до +23°С.

В Виннице, Черкассах и Житомире сегодня небольшая облачность и температура в пределах +13...22°С.

В Кропивницком в пятницу температура составит +24°С, небольшая облачность.

В Полтаве сегодня пройдет небольшой дождь, ожидаются облачность и температура воздуха +14...25°С.

В Одессе 27 августа - сухо, небольшая облачность. Температура днем составит +24°С.

В Херсоне в пятницу днем будет стоять жара до +27°С, небольшая облачность.

В Николаеве также будет небольшая облачность, днем потеплеет до +26°С.

В Запорожье сегодня облачно с прояснениями и +27°С.

В Сумах ожидается сильный ливень, дневная температура воздуха составит +23°С, небольшая облачность.

В Харькове также будет дождливо и с небольшой облачностью, температура днем до +27°С.

В Днепре будет сухо, температура днем достигнет отметки +27°С, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу тоже будет небольшая облачность, температура +15...28°С.

В Северодонецке пройдет ливень, днем будет стоять жара +30°С и небольшая облачность.

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В воскресенье-понедельник столбики термометров в столице покажут +27...29°С, а затем снова градусы сползут ниже. В большинстве областей погода 28-29 августа предполагается комфортной, только на западе воздух будет более свежим и с периодическими дождями.