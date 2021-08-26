Будет холодить колючими градусами: синоптик шокировала прогнозом

Завершение недели почти повсеместно в Украине похолодит колючими градусами. Однако дневная температура еще порадует.

В пятницу в большинстве областей ожидается +20...26°С, на востоке до +29°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Ночная температура, например, в Карпатах, уже опускается до +5...6°С.

"Уважительно шагаем к осени. Лето складывает футболки, достает длинный рукав, меняет шорты на плотные джинсы, расставляет в вазы бархатцы и астры. Завершающие выходные лета обещают быть в Киеве замечательными, поэтому планируйте хорошие недолгие путешествия", - говорится в сообщении.

В западных областях завтра температура составит +18...23°С. В центральной части будет сухо, разве что вечером местами пройдет дождь. Осадки 27 августа пройдут в западных и периодически в восточных областях. На севере и юге - без осадков.

Автор: facebook.com/tala.didenko В большинстве областей погода 28-29 августа предполагается комфортной

В Киеве пятница будет сухой, с дневной температурой воздуха в пределах +22...23°С. В воскресенье - понедельник столбики термометров в столице покажут + 27...29°С, а затем снова градусы сползут ниже.

В большинстве областей погода 28-29 августа предполагается комфортной, только на западе воздух будет более свежим и с периодическими дождями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Надвигается значительное похолодание: где пройдут грозы

В сентябре ожидается теплая погода с дождями в пределах нормы. Средняя температура в первый месяц осени предполагается в пределах +14...18°С. В Карпатах будет +11...12°С. Абсолютный максимум температуры воздуха ожидается в пределах +33...38°С, а в горных районах +24...32°С.