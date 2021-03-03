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среда, 03 марта 2021 08:37

Подтвердили более 7 тыс. случаев Covid-19: новые данные из областей

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Подтвердили более 7 тыс. случаев Covid-19: новые данные из областей
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,3 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 7235 новых больных коронавирусом. Из них детей - 429, медработников - 319.

Опять изменилась ситуация в регионах. На 1-е место по количеству заражений вышел Киев. Там за последние сутки насчитали 655 новых больных. Далее следуют Ивано-Франковская (640), Винницкая (577), Черновицкая (495) и Закарпатская (479) области.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 364 705 украинца. Такие данные по состоянию на утро 3 марта сообщает Минздрав.

Умерли 26 397 пациентов, из них 185 за последние сутки. Выздоровели - 1 182 036, за последние сутки 5118.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 655 случаев;
Винницкая область - 577 случаев;
Волынская область - 211 случаев;
Днепропетровская область - 238 случаев;
Донецкая область - 232 случая;
Житомирская область - 296 случаев;
Закарпатская область - 479 случаев;
Запорожская область - 219 случаев;
Ивано-Франковская область - 640 случаев;
Киевская область - 427 случаев;
Кировоградская область - 85 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 403 случая;
Николаевская область - 197 случаев;
Одесская область - 309 случаев;
Полтавская область - 148 случаев;
Ровенская область - 217 случая;
Сумская область - 132 случая;
Тернопольская область - 343 случая;
Харьковская область - 394 случая;
Херсонская область - 40 случаев;
Хмельницкая область - 295 случаев;
Черкасская область - 130 случаев;
Черновицкая область - 495 случаев;
Черниговская область - 59 случаев.

24 февраля правительство ввело в Украине адаптивный карантин. Регионы снова поделили на цветные зоны. Ограничения продлятся до 30 апреля.

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Дата
03
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