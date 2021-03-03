Подтвердили более 7 тыс. случаев Covid-19: новые данные из областей

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,3 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 7235 новых больных коронавирусом. Из них детей - 429, медработников - 319.

Опять изменилась ситуация в регионах. На 1-е место по количеству заражений вышел Киев. Там за последние сутки насчитали 655 новых больных. Далее следуют Ивано-Франковская (640), Винницкая (577), Черновицкая (495) и Закарпатская (479) области.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 364 705 украинца. Такие данные по состоянию на утро 3 марта сообщает Минздрав.

Умерли 26 397 пациентов, из них 185 за последние сутки. Выздоровели - 1 182 036, за последние сутки 5118.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали смертельную Covid-статистику в Украине

Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 655 случаев;

Винницкая область - 577 случаев;

Волынская область - 211 случаев;

Днепропетровская область - 238 случаев;

Донецкая область - 232 случая;

Житомирская область - 296 случаев;

Закарпатская область - 479 случаев;

Запорожская область - 219 случаев;

Ивано-Франковская область - 640 случаев;

Киевская область - 427 случаев;

Кировоградская область - 85 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 403 случая;

Николаевская область - 197 случаев;

Одесская область - 309 случаев;

Полтавская область - 148 случаев;

Ровенская область - 217 случая;

Сумская область - 132 случая;

Тернопольская область - 343 случая;

Харьковская область - 394 случая;

Херсонская область - 40 случаев;

Хмельницкая область - 295 случаев;

Черкасская область - 130 случаев;

Черновицкая область - 495 случаев;

Черниговская область - 59 случаев.

24 февраля правительство ввело в Украине адаптивный карантин. Регионы снова поделили на цветные зоны. Ограничения продлятся до 30 апреля.