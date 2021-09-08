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среда, 08 сентября 2021 05:17

Подсчитали количество украинских туристов, посетивших в этом году Турцию. Больше, чем к пандемии

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Подсчитали количество украинских туристов, посетивших в этом году Турцию. Больше, чем к пандемии
Анталию в этом году посетили миллион украинцев. Фото: Traveller

Украина стала единственной страной, из которой в Анталию в 2021 году приехало больше туристов, чем до пандемии коронавируса.

"Украина стала вторым по величине рынком сбыта в Анталии", - отмечает издание Turizm Gazetesi.

Всего с 10 января по 30 августа Анталия приняла 4 978 036 туристов, которые прибыли на 28 071 самолете. Рекордным для Анталии стал допандемический 2019 год, когда Анталию посетили 19 млн туристов, в том числе 596 тыс. украинцев.

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По сравнению с 2020 годом количество туристов из Украины выросло на 220% и составило более 859 тыс. человек.

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