Подкуп избирателей в Запорожье: полиция открыла дело

Правоохранители открыли уголовное производство по факту подкупа избирателей в Запорожье.
Людей бесплатно подвозили в отделение реестра избирателей не для изменения избирательного адреса, сообщили в пресс-службе полиции Запорожской обл.
Перевезли 11 граждан. Водителя одного из междугородних маршрутных такси допросили.
"Он рассказал сотрудникам полиции, что утром получил вызов от диспетчера общества, в котором работает, с инструкциями по маршруту транспортировки людей. При этом - без их оплаты за перевозку, ведь этот вопрос уже решен с руководством автопредприятия", - отметили в полиции.
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Организатором транспортировки избирателей оказалась 34-летняя женщина, которая является заместителем председателя одного из поселковых территориальных избирательных комиссий Запорожского района.
Полиция открыла дело. Женщине грозит тюремный срок от 2 до 6 лет. Полицейские устанавливают круг лиц, причастных к возможному преступлению.
В Винницкой области накануне местных выборов граждан подкупают скамейками, медосмотрами и сковородками. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора". В Виннице возле железнодорожного вокзала во дворе появились скамейки с табличками "Уважаемым жителям дома от депутата Винницкого городского совета Виктора Мацеры".
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