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воскресенье, 22 ноября 2020 18:47

Подкуп избирателей и фальсификации - сколько нарушений обнаружили во втором туре

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Подкуп избирателей и фальсификации - сколько нарушений обнаружили во втором туре
Больше всего нарушений обнаружили в Днепропетровской области. Фото: npu.gov.ua

В течение "дня тишины" в органы Нацполиции поступило 61 заявление о нарушении избирательного процесса.

Правоохранителям сообщили о незаконной агитации - 42, подкупе избирателей - 14, нарушении ведения реестра избирателей - 4 и мошенничестве- 1, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской (27), Николаевской (9), Львовской (7), Донецкой и Запорожской (по 5) областях. Еще четыре правонарушения выявлены в Черкасской области, по два в Закарпатской и Полтавской областях и один факт нарушения избирательного процесса установлен в Ровенской области", - пишут в ведомстве.

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Следователи начали три уголовных производства. Факты подкупа избирателей зарегистрировали в Донецкой, Запорожской областях и городе Черкассы.

Всего с начала избирательного процесса поступило более 16,7 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса.

22 ноября проходит повторное голосование в рамках местных выборов. Жители 11 городов должны выбрать одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур ..

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