Под Офис президента подтягиваются новые люди

К месту проведения акции "Варта на Банковой" начали прибывать люди.

Сообщает об этом Интерфакс-Украина.

Обстановка в районе проведения акции на данный момент спокойная. Оставаться под Офисом президента активисты планируют до завершения встречи "нормандской четверки".

Охраняют правительственный квартал бойцы спецподразделения полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин едет на "нормандский саммит" с жесткой позицией - СМИ

Накануне "нормандского саммита" у Офиса президента собралось около тысячи активистов. Среди них — представители общественных организаций, военные и просто неравнодушные граждане. Принесли с собой плакаты и флаги. Через 4 часа после начала мероприятия количество участников сократилось с нескольких тысяч до нескольких сотен человек. Продолжать акцию планируют до конца "нормандского саммита". Согласно официальному графику, начаться он должен в 16:00. На 18:45 запланирована встреча с представителями СМИ.