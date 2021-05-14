Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю

В Украине будет теплая, но местами дождливая погода. Фото: pixabay.com

В течение следующей недели в Украине установится теплая погода. Столбики термометров днем ​​подниматься до +25°С. Теплее всего будет на Востоке - до 29°С. Самую холодную погоду ожидают на Западе и в Киеве - до +23°С.

По прогнозу Укргидрометцентра, практически во всех регионах будут ити кратковременные дожди, местами с грозой. Стоит ожидать и порывы ветра.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшие семь дней.

ЗАПАД

14 мая - переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...12°С, днем ​​+16...21°С.

В Карпатах небольшой дождь, температура воздуха ночью +3...+8°С, днем ​​+8...+13°С.

15 мая - облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...12°С, днем ​​+18...23°С.

В Карпатах небольшой дождь, температура воздуха ночью +2...+7°С, днем ​​+9...14°С.

16 мая - облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, днем ​​местами грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...12°С, днем ​​+18...23°С.

В Карпатах дожди, температура воздуха ночью +4...+9°С, днем ​​+9...14°С.

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ВОСТОК

14 мая - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...15°С, днем ​​+23...28°С.

15 мая - переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...14°С, днем ​​+24...29°С.

16 мая - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...14°С, днем ​​+24...29°С.

ЦЕНТР

14 мая - переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...12°С, днем ​​+18 ... 23 ° С.

15 мая - переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...13°С, днем ​​+20...25°С.

16 мая - переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...13°С, днем ​​+20...25°С.

СЕВЕР

14 мая - переменная облачность. Небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...12°С, днем ​​+18...23°С.

15 мая - переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...13°С, днем ​​+19...24°С.

16 мая - переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...13°С, днем ​​+19...24°С.

ЮГ, АР КРЫМ

14 мая - переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...13°С, днем ​​+18...23°С.

15 мая - переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...13°С, днем ​​+22...27°С.

16 мая - переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...13°С, днем ​​+22...27°С.

КИЕВ

14 мая - переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем ​​+20...22°С.

15 мая - местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12°С, днем ​​+19...21°С.

16 мая - переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°С, днем ​​+21...23°С.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 - 20 МАЯ

Неустойчивая погода с кратковременными дождями. 17 мая на Востоке, 20 мая в южной и восточной частях, большинстве центральных областей без осадков.

Температура ночью +10...17°С, днем ​​+ 17...22°С, на востоке и юге +23...28°С, 20 мая в западных областях +10...+16°С.

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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В МАЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Самая низкая температура 14 мая конура в -2,1°С в 1980 году в Черкассах и Кироворгади. Самая высокая +32,4°С в 2003 году в Черкассах.

Очень сильный дождь шел в 1979 году в Болграде Одесской области, в 12 ч выпало 55 мм осадков.

Сильный ветер фиксировали в 1970-м и 1972-м на Караби-яйле в Крыму. Скорость порывов достигала 28 м/с.

Сильный град был в 1968 году в Полесском районе Киевской области. Диаметр льдинок составлял 40 мм.

Синоптики и климатологи прогнозируют жаркую и засушливую погоду на лето в Украине. По их прогнозу, жара будет держаться вплоть до октября. А вот народный синоптик Леонид Горбань говорит, что июнь в Украине будет дождливый, но жаркий. Что касается осени, то в сентябре будет много жарких дней, октябрь будет прохладным и сухим, но порадует бабьим летом, а снег будет ранним.