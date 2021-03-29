Каким будет лето в Украине: прогноз синоптика

Что касается осени, то в сентябре будет много жарких дней. Фото: Pixabay

Синоптики и климатологи прогнозируют жаркую и засушливую погоду на лето в Украине. По их прогнозу, жара будет держаться вплоть до октября. А вот народный синоптик Леонид Горбань говорит, что июнь в Украине будет дождливый, но жаркий.

Июнь в центре Украины будет прохладным, с 6 по 12 число возможен резкий подъем температуры, а вот после 12-го она опустится до 22-25 градусов. Такая погода будет держаться до конца июня, пишет "Главред".

В середине июля ожидается пик зноя, жаркой и засушливой будет также первая половина августа. Но во второй половине месяца жара ослабнет, будут небольшие дожди, а в конце августа - похолодает.

Что касается осени, то в сентябре будет много жарких дней, октябрь будет прохладным и сухим, но порадует бабьим летом, а снег будет ранним.

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