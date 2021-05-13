Дожди будут чередоваться с майской жарой

В пятницу жара придет в восточные области Украины.

Днем там ожидается +24...28°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. На Запорожье и Днепропетровщине 14 мая будет +22...26°С.

"Поэтому не нервничайте, подготовьте в машину хорошую музыку или аудиокнигу, термокружку, рассаду, тяпки, пледы, остатки куличей и пасхальных яиц, теплую одежду на вечер и побольше делайте красивых фото среди цветов и деревьев", - говорится в сообщении.

В большинстве областей Украины воздух прогреется до +19...22°С. Свежее всего будет на западе, днем +17...22°С. Ветер ожидается юго-западный, южный, умеренный, временами порывистый.

Дожди пройдут в западных и северных областях, дойдут до Винницкой и Одесской областей, затронут часть Черкасской области и Кропивницкого с районами. На остальной территории будет преобладать сухая погода.

В Киеве пятница выдастся дождливой, но с потеплением до +20°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не давать взаймы и избегать поездок: как пережить ретроградный Меркурий

Автор: facebook.com/tala.didenko

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Часть Украины накроют дожди и грозы

В течение воскресенья-понедельника на востоке местами вероятно повышение температуры воздуха до +30°С. До 16 мая по всей стране дожди и кратковременные грозы. Температура ночью + 8...14°С, днем будет колебаться от +13...19°С до +20...25°С.