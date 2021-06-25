Почерневшее море в Одессе шокировало украинцев

В Одессе почернело море. Причина аномалии пока неизвестна.
"Черное море реально стало черным", - сообщается в ролике, размещенном в Telegram- канале "Подслушано в Одессе".
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Пользователи удивляются неестественной окраске моря.
"Водоросли, ужас", "Это последствия потопа в Ялте", "Я скоро лечу в Одессу, а моря нет", "Да это Одесский залив. Кто там купается и отдыхает? Места с чистой водой нужно знать", "Не надо лететь в Одессу - лучше в Турцию летите, там чисто", - реагируют люди в комментариях.
Недавно Черное море в Одессе позеленело. Явление особенно выражено в полузакрытых акваториях пляжей, отделенных от открытого моря волнорезом.
Причиной стали сильные дожди, которые привели к массовому попаданию в море различного мусора и отходов.
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