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пятница, 25 июня 2021 18:47

Почерневшее море в Одессе шокировало украинцев

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Почерневшее море в Одессе шокировало украинцев
В Одессе море стало черного цвета. Фото: Пушкинская

В Одессе почернело море. Причина аномалии пока неизвестна.

"Черное море реально стало черным", - сообщается в ролике, размещенном в Telegram- канале "Подслушано в Одессе".

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Пользователи удивляются неестественной окраске моря.

"Водоросли, ужас", "Это последствия потопа в Ялте", "Я скоро лечу в Одессу, а моря нет", "Да это Одесский залив. Кто там купается и отдыхает? Места с чистой водой нужно знать", "Не надо лететь в Одессу - лучше в Турцию летите, там чисто", - реагируют люди в комментариях.

Недавно Черное море в Одессе позеленело. Явление особенно выражено в полузакрытых акваториях пляжей, отделенных от открытого моря волнорезом.

Причиной стали сильные дожди, которые привели к массовому попаданию в море различного мусора и отходов.

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Дата
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