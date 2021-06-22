 
Ексклюзивы
1/5
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 207
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 882
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 837
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1467
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2457
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3483
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 216
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 999
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 900
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Фото
Все фото
6
8
5
4
9
На пляжах Одессы позеленела вода: фото и видео
На пляжах Одессы позеленела вода: фото и видео
В одесский порт причалили два корабля НАТО
В одесский порт причалили два корабля НАТО
Историк обнаружил свидетельство массовых убийств возле Одессы
Историк обнаружил свидетельство массовых убийств возле Одессы
Российский репер- &quot;крымнашист&quot; гастролирует по Украине
Российский репер- "крымнашист" гастролирует по Украине
Украинские разведчики тренировались на американском корабле
Украинские разведчики тренировались на американском корабле
Видео
Все видео
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
На волосок от трагедии: бешеный дрифтер едва не стал причиной ДТП
На волосок от трагедии: бешеный дрифтер едва не стал причиной ДТП
Ребенка укусил дельфин - мать сняла это на видео
Ребенка укусил дельфин - мать сняла это на видео
На кладбище вывезли трех живых людей
На кладбище вывезли трех живых людей
Стрельба из муниципалами в школе: новые подробности
Стрельба из муниципалами в школе: новые подробности
Интервью
1/5
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 684
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 207
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 837
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 756
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 909
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
22 июня 2021
Просмотров: 0
Ребров – не Луческу
Рік тому власники "Динамо" брати Суркіси затролили колегу з "Шахтаря" Ріната Ахметова. Запросили у столичну команду Мірча Луческу – історичного ...
вторник, 22 июня 2021 15:33

На пляжах Одессы позеленела вода: фото и видео
6

  Комментировать

Черное море в Одессе резко позеленело. Явление особенно выражено в полузакрытых акваториях пляжей, отделенных от открытого моря волнорезом.

Причиной стали сильные дожди, которые привели к массовому попаданию в море различного мусора и отходов, сообщает "Одесский курьер".

"Явление вызвало цветение цианобактерий Aphanizomenon flos-aquae. Оливковый прилив в этом году - результат обильных осадков и, как следствие, терригенного стока, а также наличия большого количества различных органических веществ у воды. Сейчас для этого наиболее благоприятные условия: высокая температура воды и ее низкая соленость", - заявила гидробиолог Галина Теренько.

Фото: uc.od.ua

На видео видно побережье Одессы в районе Малого Фонтана и Аркадии. Проблема особенно актуальна для Аркадии, где в небольшую бухту выходит устье балки, через которое в дождливую погоду стекает вода из довольно большого района Одессы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отдых в Украине: какие цены у моря

Цианобактерия цвела в море возле Одессы и в 2015 году. Также другая цианобактерия Nodularia Spumigena наблюдалась летом 2019-го и летом 2020 года.

С 15 июня 2021-го в Одессе рекомендуют временно воздержаться от купания на всех городских пляжах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На пляжах Одессы позеленела вода: фото и видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июня

Завершилось формирование подразделений КОРД - фото

80 лет назад началась немецко-советская война - фото

Византийский император согласился уплатить выкуп Киеву

Марадона обокрал Англию "божьей рукой"

Начали расстрелы заключенных

Ветерана АТО зарезали в центре Киева

Самое читаемое
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 12061
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 11673
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
 Просмотров: 5724
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 4959
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 4806
Одесса
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
6
 Просмотров: 684
В одесский порт причалили два корабля НАТО
В одесский порт причалили два корабля НАТО
8
 Просмотров: 783
Историк обнаружил свидетельство массовых убийств возле Одессы
Историк обнаружил свидетельство массовых убийств возле Одессы
5
 3 Просмотров: 999
Мужчина напал с ножом на прохожего - не понравился внешний вид
Мужчина напал с ножом на прохожего - не понравился внешний вид Просмотров: 288
Вступительная кампания-2021: ректор ОНМедУ Запорожан рассказал правила зачисления
Вступительная кампания-2021: ректор ОНМедУ Запорожан рассказал правила зачисления Просмотров: 81
Больше всего комментируют
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
4
За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги
1
Мэр Мариуполя хочет установить над городом "Железный купол" за деньги США
1
США пригрозили Китаю изоляцией
1
Ярмоленко назвал самый большой штраф, который платил Суркису
Голосов: 658
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть