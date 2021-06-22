На пляжах Одессы позеленела вода: фото и видео

Черное море в Одессе резко позеленело. Явление особенно выражено в полузакрытых акваториях пляжей, отделенных от открытого моря волнорезом.

Причиной стали сильные дожди, которые привели к массовому попаданию в море различного мусора и отходов, сообщает "Одесский курьер".

"Явление вызвало цветение цианобактерий Aphanizomenon flos-aquae. Оливковый прилив в этом году - результат обильных осадков и, как следствие, терригенного стока, а также наличия большого количества различных органических веществ у воды. Сейчас для этого наиболее благоприятные условия: высокая температура воды и ее низкая соленость", - заявила гидробиолог Галина Теренько.

Фото: uc.od.ua

На видео видно побережье Одессы в районе Малого Фонтана и Аркадии. Проблема особенно актуальна для Аркадии, где в небольшую бухту выходит устье балки, через которое в дождливую погоду стекает вода из довольно большого района Одессы.

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Цианобактерия цвела в море возле Одессы и в 2015 году. Также другая цианобактерия Nodularia Spumigena наблюдалась летом 2019-го и летом 2020 года. С 15 июня 2021-го в Одессе рекомендуют временно воздержаться от купания на всех городских пляжах.