Почему Путину легче уйти из Донбасса, чем из Сирии

 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Просмотров: 1620
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
Просмотров: 810
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
Просмотров: 279
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Просмотров: 936
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Просмотров: 747
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 2304
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
1 Просмотров: 1701
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1494
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 5103
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1512
Фото
Все фото
8
6
5
2
3
Открыли первый в Украине йога-парк
Открыли первый в Украине йога-парк
Без европейского паспорта ты никто, - украинка рассказала о жизни в Барселоне
Без европейского паспорта ты никто, - украинка рассказала о жизни в Барселоне
Спасатели получили современный вертолет
Спасатели получили современный вертолет
Теперь будет 3 церкви: что решили на &quot;соборе&quot; Филарета
Теперь будет 3 церкви: что решили на "соборе" Филарета
Дождь превратил село под Херсоном в болото - правительство выделило компенсацию
Дождь превратил село под Херсоном в болото - правительство выделило компенсацию
Видео
Все видео
До сих пор спрашивают, существует ли украинский язык: швейцарский историк рассказал об отношении к украинцам в мире
До сих пор спрашивают, существует ли украинский язык: швейцарский историк рассказал об отношении к украинцам в мире
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Зеленского зовут на ЛГБТ-марш
Зеленского зовут на ЛГБТ-марш
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
Меркель стало плохо рядом с Зеленским
Меркель стало плохо рядом с Зеленским
Интервью
1/5
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Просмотров: 945
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 522
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2106
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3177
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5490
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
21 июня 2019
Просмотров: 54
Без потреби
На горі, на самому вершечку, при хресті і якійсь пам'ятній стелі сидів гурт місцевих. Пару порожніх пляшок лежали біля імпровізованого столу, хлопці ...
пятница, 21 июня 2019 17:38

Почему Путину легче уйти из Донбасса, чем из Сирии

  Комментировать
Почему Путину легче уйти из Донбасса, чем из Сирии
Путин признал, что в Сирии воюют члены российских ЧВК. Фото: Антикор

Президент России Владимир Путин не может уйти из Сирии.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Небоженко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Насиловали и пытали: установили украинцев, воюющих в ЧВК "Вагнер"

Во время "прямой линии" Путин признал, что в Сирии воюют члены российских "частных военных компаний". Однако "они не являются участниками боевых действий".

"В Сирию он ворвался, потому что рассчитывал, что ему оставят Донбасс и Крым. Что снимут санкции. Но этого не произошло. А уйти из Сирии уже нельзя. Потому что тогда весь арабский Восток поймет, что надеяться на Путина уже нельзя. Поэтому Сирия для него такая же ловушка, как и Украина. Там сейчас идут ожесточенные бои между иранскими организациями и турецкой армией. Союзники теперь соревнуются между собой за сирийское наследство. России он не нужен, а уйти не может. Поэтому ведет себя очень пассивно. Выход из Донбасса сильно ударит по престижу Путина, но покажет миролюбие. Выход из Сирии плохо повлияет на статус России как великой державы", - сказал эксперт.

Войска президента Сирии Башара Асада и его российские союзники нанесли массивные бомбардировки в провинциях Идлиб и Хама.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему Путину легче уйти из Донбасса, чем из Сирии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

В этот день наши предки отмечали Купала - обряды, традиции и запреты

Президент спас от тюрьмы писательницу

Украинцы разорвали давнее соглашение с Москвой

Исчезнувших супругов нашли убитыми

Арехеолог нашел золотое украшение по дороге в туалет

Самое читаемое
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
10
 Просмотров: 93448
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
7
 Просмотров: 83054
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 2 Просмотров: 73883
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко 2 Просмотров: 46643
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 44623
Общество
Лесные разборки - агрофирме не дали огородить 1130 га
Лесные разборки - агрофирме не дали огородить 1130 га
 Просмотров: 18
На улицах Львова начался флешмоб "Взятки. Не беру. Не даю"
На улицах Львова начался флешмоб "Взятки. Не беру. Не даю"
7
 Просмотров: 81
Каждый пятый: обнародовали печальную статистику употребления алкоголя среди подростков
Каждый пятый: обнародовали печальную статистику употребления алкоголя среди подростков Просмотров: 54
Открыли первый в Украине йога-парк
Открыли первый в Украине йога-парк
8
 Просмотров: 1863
Национальные признаки не должны быть сверхважными - швейцарский историк об украинской гражданской нации
Национальные признаки не должны быть сверхважными - швейцарский историк об украинской гражданской нации
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
19
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
4
Никто Россию жалеть не будет: Европейский суд принял прогрессивное решение
4
Президент Чехии призывает Украину смириться с оккупацией Крыма
3
УПЦ требует в суде признать незаконной регистрацию ПЦУ
3
В МИД России высказались относительно нежелания Зеленского вести переговоры с "боевиками"
Голосов: 40427
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua