Почему Путину легче уйти из Донбасса, чем из Сирии

Путин признал, что в Сирии воюют члены российских ЧВК. Фото: Антикор

Президент России Владимир Путин не может уйти из Сирии.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Небоженко.

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Во время "прямой линии" Путин признал, что в Сирии воюют члены российских "частных военных компаний". Однако "они не являются участниками боевых действий".

"В Сирию он ворвался, потому что рассчитывал, что ему оставят Донбасс и Крым. Что снимут санкции. Но этого не произошло. А уйти из Сирии уже нельзя. Потому что тогда весь арабский Восток поймет, что надеяться на Путина уже нельзя. Поэтому Сирия для него такая же ловушка, как и Украина. Там сейчас идут ожесточенные бои между иранскими организациями и турецкой армией. Союзники теперь соревнуются между собой за сирийское наследство. России он не нужен, а уйти не может. Поэтому ведет себя очень пассивно. Выход из Донбасса сильно ударит по престижу Путина, но покажет миролюбие. Выход из Сирии плохо повлияет на статус России как великой державы", - сказал эксперт.

Войска президента Сирии Башара Асада и его российские союзники нанесли массивные бомбардировки в провинциях Идлиб и Хама.