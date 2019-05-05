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Войска Асада с русскими бомбили сирийскую провинцию Идлиб

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Войска Асада с русскими бомбили сирийскую провинцию Идлиб
Разрушения в провинции Идлиб. dw.com

Войска президента Сирии Башара Асада и его российские союзники нанесли массивные бомбардировки в северносирийських провинциях Идлиб и Хама. Жертвами бомбардировок стали шесть гражданских, среди них двое детей.

4 мая наблюдатели Сирийского центра наблюдения за соблюдением прав человека, который находится в Лондоне, насчитали по меньшей мере 110 ударов с воздуха, пишет DW.

От атак пострадали три больницы: медучреждения обслуживают в среднем до 11 000 пациентов ежемесячно, однако вынуждены прекратить работу из-за разрушений, сообщает dpa.

С момента эскалации вооруженного противостояния между правительственными сирийскими войсками и оппозицией количество погибших во время авианалетов достигло 69 человек.

Сообщают о применении войсками Асада и русскими около 50 бочковых бомб. Их сбрасывали с вертолетов, отмечают активисты.

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Сирийский центр наблюдения опирается на данные, полученные от собственной сети осведомителей. Независимых подтверждений этих сообщений нет.

В этот же день сирийский правительство направило в сторону провинций Хама и Идлиб сухопутные соединения. По данным корреспондента AP, в провинции отправились колонны с танками, бронетехникой и сотнями военнослужащих.

В Дамаске подчеркивают, что бомбардировки направлены против военных объектов исламистов. По данным сирийского государственного информагентства SANA, удары с воздуха правительственных войск наносились прежде всего по расположенным в провинции Идлиб объектах исламистской группировки "Тахрир аш-Шам", близкого к террористической организации "Аль-Каида".

В Сирию отправят российского генерал-полковника, который захватывал Крым. Андрей Сердюков будет возглавлять российское военное командование.

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05
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