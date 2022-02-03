"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео

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Для директоров общеобразовательных школ Львова началась военное обучение. Педагоги получают базовые практические навыки владения оружием в рамках Программы национального сопротивления.

Учебные стрельбы проходят на спортивно-стрелковом комплексе "Карабин" в селе Товмач, Каменко-Бузской ОТГ, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Сегодня в учебе приняли участие 33 директора. Инструкторами были ветераны АТО/ООС из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Именно они раньше основали ССК "Карабин".

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Педагоги стреляли из карабинов и винтовок с оптическим прицелом на дистанциях 50 и 150 м. Также их обучали обращаться с оружием, демонстрировали военное снаряжение.

"Хочу научиться стрелять. Да и просто интересно подержать в руках оружие. Это чрезвычайный опыт. Все очень интересно организовано, инструктаж проведен хорошо. Считаю, что каждый украинский мужчина и женщина должны уметь стрелять. А почему нет? Почему-то считают, что если мы педагоги, то должны быть зашорены только в своей отрасли. Это не так. Быть педагогом - значит брать на себя ответственность и учиться пользоваться оружием. Тем более в такое сложное для Украины время", - рассказала директор львовского лицея №21 ЛГС Валентина Звежинская.

В предыдущие дни на стрельбище прошли обучение работники коммунальных предприятий "Львовсвет", "Львовтеплоэнерго", "Львовавтодор". Также работники Львовской железной дороги. Завтра в учениях планируют принять участие депутаты Львовского городского совета.

"Сегодня впервые стрелял из такого типа оружия. Раньше приходилось разве что из автомата Калашникова. Впечатления очень хорошие, поразил несколько мишеней. Если начнется полномасштабная война, то для всех военнообязанных не должно возникать вопросов: вступать или нет в территориальную оборону или другие военизированные формирования. Это обязанность каждого", - сказал директор Львовской средней школы №3 Виктор Давнюк.

В ходе стрельбы одна из учительниц поразила все 10 мишеней на дистанции 150 м.

"Сегодня мы проводим ознакомление с полуавтоматическим стрелковым оружием и высокоточным снайперским оружием. Наша задача предоставить базовые навыки по безопасному владению оружием и стрельбе. Каждый участник учений имеет возможность осуществить 20 выстрелов из полуавтоматического карабина и 10-15 из снайперской винтовки", – объяснил инструктор Игорь.

Во Львове подготовили план на случай развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. Программа национального сопротивления предусматривает обучение жителей городской территориальной громады, сотрудничество с батальонами. Людей будут обучать основным боевым навыкам и медицинской помощи.