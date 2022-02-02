На случай войны: директора школ в Украине взялись за оружие

Фото: facebook.com/EducationOfficeLviv

Во вторник, 1 февраля, во Львове директора школ учились стрелять.

Руководители учебных заведений получали базовые практические навыки владения оружием в рамках программы национального сопротивления, сообщила пресс-служба управления образования Львовского городского совета.

"Это план действий в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. Он предусматривает обучение жителей общины навыкам стрельбы и домедицинской помощи, сотрудничество с батальонами, расположенными на территории Львовской МТГ, и развитие инфраструктуры", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове людей будут учить жить в условиях войны

На прошлой неделе во Львове ветераны российско-украинской войны учили работников предприятий стрелять. Спасатели ГСЧС и правоохранители провели Всеукраинский урок школьникам по теме минной безопасности. Специалисты учили школьников реально оценить степень опасности находки и результаты некорректного с ней обращения. Детям рассказали, какие бывают взрывоопасные предметы, а также дали советы по действиям при нахождении взрывных устройств.