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четверг, 03 февраля 2022 02:52

На случай войны: директора школ в Украине взялись за оружие
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Фото: facebook.com/EducationOfficeLviv

Во вторник, 1 февраля, во Львове директора школ учились стрелять.

Руководители учебных заведений получали базовые практические навыки владения оружием в рамках программы национального сопротивления, сообщила пресс-служба управления образования Львовского городского совета.

"Это план действий в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. Он предусматривает обучение жителей общины навыкам стрельбы и домедицинской помощи, сотрудничество с батальонами, расположенными на территории Львовской МТГ, и развитие инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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На прошлой неделе во Львове ветераны российско-украинской войны учили работников предприятий стрелять.

Спасатели ГСЧС и правоохранители провели Всеукраинский урок школьникам по теме минной безопасности. Специалисты учили школьников реально оценить степень опасности находки и результаты некорректного с ней обращения. Детям рассказали, какие бывают взрывоопасные предметы, а также дали советы по действиям при нахождении взрывных устройств.

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