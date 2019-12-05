Почему молодежь уезжает из Украины

Почему выезжает молодежь за границу

Главная причина эмиграции молодых людей из Украины - это то, что им не хватает чувства защищенности. Так считает ректор Украинского католического университета Богдан Прах.

"Они не убегают за маслом, они не выезжают за хлебом, они уезжают, потому что не чувствуют себя безопасными в этой стране", - сказал он во время Форума молодых лидеров по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" во Львове.

Прах призвал украинскую молодежь к сотрудничеству, чтобы ее могли слышать, как ровесники в стране и за рубежом, так и международное сообщество.

По безопасности Форум молодых лидеров является уникальным дискуссионной площадкой для молодежи из всех регионов Украины. Программа региональных форумов включает обсуждение актуальных вопросов международных отношений и внешней политики Украины.

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Партнер Форума - Посольство Канады в Украине в рамках программы Канадского фонда поддержки местных инициатив (КФМИ).

5 декабря проходит Форум молодых лидеров по безопасности. Его тема "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство". Партнер Форума - Посольство Канады в Украине в рамках программы Канадского фонда поддержки местных инициатив (КФМИ).