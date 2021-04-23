По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео

В Трускавце на Львовщине по ул. Карпатской разгуливал молодой олень неподалеку от санатория "Карпаты".
Курьезный случай сняли жители 23 апреля, пишет 03244.com.ua.
Отмечается, что молодой самец выглядел несколько озадаченным и не знал, в каком направлении двигаться. Наряду проходит объездная дорога, по которой курсирует транспорт. Водители, которым встречалось на пути животное, сигналили рогатому.
Вероятно, животное убежало с территории санатория "Карпаты". Там расположен небольшой зверинец, где держат птиц и оленей.
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