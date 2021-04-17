Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча

Кот выбежал на футбольное поле и стал звездой трансляции матча. Фото: скриншот с видео

Во время матча 30-го тура второго по силе турецкого дивизиона между "Гиресунспором" и "Анкарой Кечиоренгюджю" на поле выбежал кот.

Четвероногий "футболист" сразу стал звездой трансляции матча, говорится в сюжете ТСН.

Курьезный инцидент произошел во время паузы, связанной с травмой одного из игроков. Футболисты как раз сели перекусить и попить воды. Очевидно, животное почувствовало запах пищи и выбежало на поле.

Усачу удалось побегать газоном стадиона "Ататюрк". Когда игра возобновилась, кота прогнали.

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Самолет суданской авиакомпании Tarco совершил экстренную посадку из-за внезапного появления в кабине пилотов агрессивного кота. Испуганное животное мешало пилотам управлять судном и бросалось на капитана.