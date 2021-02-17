Под Киевом стадо диких кабанов разгуливало заснеженным парком

Заснеженным парком под Киевом гуляло семейство диких кабанов. Фото: скриншот с видео

В парке неподалеку от Конча-Заспы под Киевом семья диких кабанов прогуливалась по заснеженному лесу.

Семейство снял начальник отделения Национального природного парка "Голосеевский" Виталий Хрунов, пишет "Вечерний Киев".

За последние годы в парке стало больше диких животных. Поэтому встретить лесникам лосей, косуль или кабанов не является неожиданностью.

"Кабаны в нацпарке - не редкость. В воскресенье (14 февраля. - Gazeta.ua) встретил 14 больших и малых кабанов, а бывает они собираются в стадо и по 50 особей. Бытует мнение, что дикие свиньи агрессивны, но это не так. Обычно они пугливы и убегают от людей. Только когда есть маленькие поросята, то свиноматка может быть опасна , - рассказал Хрунов.

Дикие свиньи не единственные, кого снимал телефон мужчины. Недавно он снял лосиху с 2-я "подростками".

"Было бы хорошо получить финансирование на специальную технику, чтобы ставить "фотоловушки". Мы могли бы узнать много интересного о нашей фауне. Кроме того, это зрелищно и привлекает внимание людей к животным и нацпарку", - добавил Хрунов.

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