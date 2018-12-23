По примеру Украины: Черногория будет добиваться автокефалии для своей церкви

Президент Черногории Мило Джуканович прокомментировал создание своей автокефальной церкви. Фото: Reuters

Черногорские власти добиваться восстановления автокефальной Черногорской православной церкви за того, что сербская православная церковь подрывает независимость Черногории.

Об этом в интервью телепрограмме "Живая правда" заявил президент Черногории Мило Джуканович, информирует RTCG.

"Сербская православная церковь очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Я считаю, что необходимо продолжить работу по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви, и государство будет заниматься этим и нести за это ответственность", - сказал Джуканович.

Сербская православная церковь (СПЦ) является господствующей в Черногории, тогда как Черногорская православная церковь не имеет канонического признания.

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Черногорская православная церковь, которая провозгласила себя автокефальной в 1993 году, подобно украинской церкви борется за международное признание. Сейчас ее усилия безуспешны, в частности, из-за давления СПЦ.

Украинский патриарх Филарет неоднократно выступал с поддержкой стремление черногорцев иметь свою автокефальную церковь.