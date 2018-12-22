Порошенко подписал закон, который заставляет Русскую церков сменить название

Президент подписал закон, который приняла Рада. Фото: LIGA.net

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым предусматривается переименование ''Украинской православной церкви Московского патриархата'' на Русскую православную церковь в Украине.

"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать. То во вновь автокефальной Православной Церкви Украины, то в ту церковь, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", - заявил Порошенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

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Изменения в закон придерживаются принципа свободы вероисповедания и равенства всех конфессий, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

"Выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами, когда есть достаточно сведений для того, чтобы его добровольно принять. Реализация закона даст гражданам всю полноту информации", - резюмировал он.

15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором представители 3 православных церквей Украины приняли решение о создании Православной церкви в Украине и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания. 20 декабря Верховная Рада приняла законопроект, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название, указав принадлежность к Русской православной церкви.