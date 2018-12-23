Приход Московского патриархата перешел к ПЦУ

Храм св. апп Петра и Павла в Жовкве. Фото: То есть Львов

В Жовкве на Львовщине приход храма святых апостолов Петра и Павла решил выйти из УПЦ МП и перейти к Православной церкви Украины.

Об этом в субботу сообщил настоятель храма архимандрит Маркин Каюмов в Facebook-сообществе "Жовква - мой город", передает "Украинская правда".

"22 декабря приход святых апостолов Петра и Павла города Жовква присоединилась к Поместной Автокефальной Православной Церкви Украины. Данное решение было принято на заседании Приходского совета во главе с настоятелем храма", - написал он.

В комментарии Zaxid.net Маркин Каюмов сообщил, что это решение было принято в пятницу, 21 декабря, во время заседания приходского совета.

Издание отмечает, что Каюмов также спикером Львовской епархии Московского патриархата. Zaxid.net он сказал, что решение о его дальнейшей работе в этой должности будет принято позже.

Позже митрополит Львовский и Сокальский ПЦУ Димитрий Рудюк в своем Facebook поздравил прихожан и настоятеля храма св. апп. Петра и Павла с переходом к ПЦУ.

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"Искренне поздравляю православных жовкивчан - прихожан храма свв. Первов. Апп. Петра и Павла г.. Жовква во главе с настоятелем о. Архимандритом Маркияном (Каюмовым) с тем, что они совершили мужественный шаг и перешли в юрисдикцию Львовско-Сокальской епархии Православной Церкви Украины , изменив свою принадлежность с МП Единой Поместной Православной Церкви Украины", - написал митрополит Димитрий.

В Виннице община и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона и перешли под юрисдикцию новой Православной церкви Украины. Впоследствии еще три прихода в Винницкой перешли из церкви Московского патриархата в новой Православной церкви Украины.