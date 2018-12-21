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воскресенье, 23 декабря 2018 04:20

Идет огромное давление: сколько приходов уже перешло в Новую Украинскую церковь

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Автор: 24smi.org
  Винницкая область: три прихода перешло в новую Украинская церковь
Винницкая область: три прихода перешло в новую Украинская церковь

Три храма Винницкой области присоединились к вновь Поместной Православной Церкви.

Приход храма святой великомученицы Параскевы села Тютьки Винницкого района свой выбор сделала еще накануне Объединительного Собора. Такое решила община вместе с настоятелем отцом Иваном Просяновським.

"Люди не хотят каких-то разногласий, запретов. Они хотят прийти в церковь и помолиться. Я на Николая проводил службу. Людей пришло много, как никогда. Даже организовали трапезу. Решим общиной на каком языке теперь будем править службу. Но пока не планирую переходить на украинский язык. Править на старославянском. Для людей это не принципиально. Участникам церковного хора разве что трудно придется. Скорее уже на украинском языке будет петь новый молодой прогрессивный хор", - говорит Иван Просяновський.

За богослужением возносились молитвы за Предстоятеля ПЦУ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания и митрополита Винницкого и Барского Симеона.

Также под юрисдикцию ПЦУ перешел храм в селе Ровец, где о. Иван Просяновський также является настоятелем. Прихожане заявили, что никогда не сомневались в своем священнику и будут рады вместе с ним в дальнейшем молиться в Украинской Церкви.

Кроме этого в Винницком районе к Украинской Поместной Православной Церкви присоединилась приход с. Коло-Михайловка, где правит благочинный Винницкого района архимандрит Дорофей (Маркевич). Напомним, что о. Дорофей вместе с митрополитом Симеоном был участником Объединительного Собора в г.. Киеве.

"Процесс перехода идет. Заранее трудно что-то прогнозировать. Идет огромное давление на священников со стороны Русской православной церкви, наших бывших коллег, которые всеми силами не допускают и пытаются давить не только на священников, но и на прихожан", - говорит пресс-секретарь Винницкой епархии УПЦ Владислав Демченко.

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Закон Верховной Рады о переименовании религиозных организаций с центром в стране-агрессоре соответствует ожиданиям украинцив.

Реальность должна отвечать сути. Каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит, заявил предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний.

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