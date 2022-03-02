"Пленных артиллеристов больше не будет" - ССО обещают разобраться с россиянами-убийцами

Отныне никаких пленных российских артиллеристов больше не будет – ССО. Фото: ua.news

Российских артеллеристов больше не будут брать в плен.

Об этом сообщает Командование сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Братство ССО Украины передает привет российским артиллеристам! После того, как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких – вы, стали нашей целью номер один", - сказано в сообщении.

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"Вы вроде бы далеко и стреляете за целями которых не видите. Не видите маленьких детишек, стариков, дома, детские сады, школы и больницы – все это для вас просто цели. Столкнули, полетело, попали - чертовски, правильно пацаны? А теперь смотрите, черви: вы своих целей не видите и вам вроде бы легче. Но поверьте: легче вам уже не будет никогда. Информация о вас – уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанные минуты.

Теперь никаких пленных российских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, ни одно "пожалуйста не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет. Каждый расчет не имеет значения: командир, водитель, заряжающий наводчик", - заявили ССО.

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