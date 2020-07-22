Плату за коммунальные собирают проверяющие счетчиков – украинка о жизни в Египте

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Вероника Усманова переехала в Каир в Египте. Девушка рассказывает, что ее удивляет в этой стране, а что наоборот нравится и является комфортным

"В Египте очень удобно организовывать быт, ведь практически все услуги можно заказать домой. Например, позвонить в аптеку. чтобы привезли лекарства. Или отдать вещи в химчистку: сотрудники собственноручно их заберут, а потом вернут. Есть магазины, которые приносят заказ домой", - рассказывает Вероника

Удобно платить коммунальные. Работники, которые приходят проверять показатели, приносят чек и забирают деньги.

"В многоэтажных домах существует должность управляющего. Обычно это человек, который тоже проживает в доме с семьей. Он отвечает за порядок. Например, если что-то сломалось, ему можно позвонить и попросить найти мастера" – говорит украинка.

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Много и неудобств: египтяне часто опаздывают на встречи, постоянные пробки на дорогах столицы. Общественным транспортом здесь почти никто не пользуется, из-за постоянной жары и отсутствия кондиционеров.

"В Египте запрещено пить алкогольные напитки на улице, - говорит Вероника. - Для этого существуют бары и клубы. Если нарушить правило, подойдет полиция. Не исключено, что правоохранителей может вызвать кто-то из прохожих. Не считая туристических городов с пляжами, в стране также незаведено выходить в коротких юбках, в одежде с открытыми плечами. На это будут смотреть с осуждением, можно услышать в свою сторону упреки или непристойные шутки".

Египтяне открыты и гостеприимны, в их общении нет запретных тем.

"Нормально, когда продавец в магазине может спросить про возраст, где живете и сколько у вас детей. К тому же они отзываются, если человеку нужна помощь. Нам первое время к этому надо привыкнуть", - объясняет украинка.

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