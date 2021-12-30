Платье бывшей помощницы замминистра продали на аукционе за $1 тыс.

Деньги отдадут Херсонской больнице. Фото: Facebook Artem Nikiforov

Платье Кристины Тишкун, бывшей помощницы экс-замминистра образования Игоря Гарбарука, продали на аукционе за $1 тыс.

Об этом сообщил ведущий телеканала "Наш" Артем Никифоров в Facebook.

Именно он и стал организатором аукциона.

"Лот — платье Кристины Тишкун, которое испытало хейт и обструкцию за свое "слишком откровенное" платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион", - сообщил Никифоров.

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В комментариях люди делали ставки и указывали на что эти деньги готовы направить.

Наибольшую сумму предложил адвокат Евгений Лосовский – $1 тысяча (27 224 гривны) и согласился направить средства Херсонской клинической больнице имени Евгения Карабелеша. От себя Никифоров прибавил еще 10 тысяч гривен.

Выбрали именно эту больницу, потому что в ней спасли от коронавируса бабушку Артема Никифорова.

На прошлой неделе Игорь Гарбарук попал в скандал после публикаций фото со своей якобы помощницей Кристиной Тишкун. Оба приехали на форум во Львов, помощница была в платье-миди с глубоким декольте и высоким вырезом на бедре. Вид вызвал резонанс в социальных сетях. 28 декабря Кабинет министров уволил Гарбарука с занимаемой должности. Он отреагировал стихом.