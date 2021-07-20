Планируется ужесточение правил въезда для невакцинированных граждан

Для невакцинированных изменят правила. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы Украины в связи с ростом в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости Covid-19, в частности из-за штамма "Дельта".

Предлагается, что все невакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, должны будут пройти 14 дней самоизоляции, или 7 дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест, сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь во время селекторного совещания.

Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.

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Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 244 677 человек. Умерли 52 731 пациентов, из них 5 - за последние сутки. Выздоровели 2 181 385 человек, за последние сутки - 187.