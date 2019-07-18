Питер Померанцев рассказал, как победить в информационной войне

Питер Померанцев: "Против философии информационной войны побеждает философия ценностей"

В информационной войне нельзя победить, считает британский журналист, писатель Питер Померанцев.

Об этом он сказал в интервью журналу "Країна".

"Победа в информационной войне - это логика полного цинизма. Есть миф, что "Холодную войну" Союз проиграл из-за информационной операции Запада. Нет. Просто это была ужасная власть. Нужно учиться видеть такие операции и с ними бороться. Но не опускаться к пониманию мира и истории как ряда циничных информационных операций".

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Против философии информационной войны побеждает философия ценностей - что есть идеи, за которые стоит бороться, говорит писатель.

"Нужно искать, почему демократия важна. Нужны общие цели. Например, вступление в ЕС дало сильный толчок к развитию многих стран. Стали радикально другими. Большие цели предоставляют обществу импульс развития. Правда, кажется, этот моторчик закончился. ЕС больше не хочет новых членов. И сложно сказать, чем его можно заменить."

Полное интервью с Питером Померанцевым читайте в журнале "Країна" от 12 июля.