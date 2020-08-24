Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной прошли во главе колонны ветеранов войны против российской агрессии во время многотысячного Марша Независимости, который состоялся в центре Киева.

В торжественном шествии также приняли участие Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, ветераны, волонтеры, общественные активисты. Участники акции несли огромный баннер с лозунгом "С Независимостью не шутят".

"Сегодняшний день, этот парад ветеранов, парад Независимости, парад патриотов - пусть кто-то попробует запретить. Пусть кто-то скажет сотням тысяч людей, такие парады не нужны. Мы уверены в том, что это сила, которая сохранит Украину. Это сила, которая не позволит преступленой и некомпетентной власти пересечь "красные линии", за которымм стоит уничтожение государства. Уничтожение суверенитета, ликвидация и разрушение независимости. Ликвидация и разрушение армии, экономики, боевого духа, культурного основания - фундамента государственности", - убежден Петр Порошенко.

"Количество людей, участвующих в акции, дает серьезные основания для оптимизма и является очень тревожным звоночком власти - не шутите с независимостью. С Независимостью не шутят", - убежден Порошенко.

После марша тысячи украинцев собрались на Европейской площади, где прошла акция в поддержку объединения демократических сил "С Независимостью не шутят".