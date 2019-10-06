"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"

Тема сексуального воспитания в Украине - вакуум вокруг "неудобных" вопросов. Сексуальная неосведомлённость - серьезная угроза для здоровья. В прошлом году в Украине было сделано почти 400 абортов несовершеннолетними. Во многих странах половое воспитание предусмотрено школьной программой. В Швеции-это обязательный пункт с 1950-х. "Табу на тему репродуктивного здоровья – абсурдное наследие советских времен, - говорила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. - Когда дело касается здоровья, не может быть "неудобных тем".
О том, как не краснеть, рассказывая о безопасном сексе, презервативах и "как все устроено", рассказывает Ольга Руднева, директор фонда Елены Пинчук "АНТИСПИД".
Почему в Украине так сложно говорить о сексе?
Условное табу на разговоры об "этом" в украинском обществе – устоявшаяся вещь. Исторически мы упорно игнорировали тему сексуального воспитания как в повседневной жизни, так и в учебных заведениях. Хуже всего то, что люди не видят смысла что-то менять.
Чем опасен такой тотальный страх для общества?
Распространение заболеваний, передаваемых половым путем: ВИЧ/СПИД, гепатит В и С, незапланированная беременность и ранний аборт, психологические травмы. Ответственное поведение в сексуальной жизни сводит этот список к минимуму. Когда мы говорим о сексуальном воспитании, то, прежде всего, это готовность открыто говорить о сексе.
Когда мы говорим о сексуальном воспитании, то, прежде всего, это готовность открыто говорить о сексе
Родители чаще всего не умеют и не хотят обсуждать "неудобные" вопросы? С чего лучше начинать?
Ребенок должен получать информацию о сексуальной жизни от родителей, учителей или компетентных экспертов, а не на сомнительных сайтах или от знакомых во дворе.
В нашем учебно-образовательном центре "Дружеская клиника для молодежи" есть много тренингов на тему: "Как говорить с детьми о сексе?". Часто взрослые стесняются произносить вслух слово "вагина" или "пенис". Мы объясняем, что их ответ не является источником, потому что дети уже приходят с определенной "базой" из Интернета или от друзей. Обязанность родителей состоит в передаче правильной информации без искажений и штампов.
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С какого возраста лучше говорить на эту тему?
Не имеет значения, когда и к кому ребенок приходит с вопросами. Если это интересно, вы должны ответить. Обычно в 5 лет дети начинают интересоваться своей внешностью и различиями между мужчиной и женщиной.
Говорить нужно откровенно, но доступным для возраста языком. Разговор с 5-летним ребенком будет отличаться от 15-летнего.
На каких вопросах лучше расставлять акценты?
В 5 летнем возврате мы учим основным вещам: как называют интимные органы, где находятся пенис или вульва.
Рассказываем о личных границах – местах, где можно раздеться или прикоснуться к чужим людям. Собственно, это и есть начало сексуального воспитания.
Первый контакт с порно у детей происходит в 8-10 лет. Картина, которую они созерцают, кажется, естественнее, поэтому так же важно ещё и объяснять им о том, что они увидели. Подростковый возраст – это период, когда ребенок может получить первый сексуальный опыт. Средний возраст для Украины - 13 лет.
Акцент на противодействии болезням, которые передаются половым путём, то есть использовании контрацептивов.
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Как обычно дети реагируют на разговоры о сексе?
Говорить на тему сексуального воспитания непросто. Сначала все стыдятся, опускают глаза. Обычно мы начинаем с шуток, личных историй, чтобы установить доверие. Где-то в середине лекции, аудитория уже готова к разговору и вопросам.
Чем для подростков опасен sexting - отправление сексуальных сообщений, фотографий?
Когда этим занимаются взрослые люди, чтобы добавить вкуса интимной жизни, - одно дело, а когда к секстингу прибегают несовершеннолетние - совсем другое. Наша коллега Анастасия Дятлова проводит лекции для детей и учителей по интернет-безопасности: с кем и как можно переписываться, почему нельзя отправлять свои интимные фото, кто может сидеть по ту сторону экрана. Вся информация подкреплена примерами из жизни.
Сначала все стыдятся, опускают глаза. Где-то в середине лекции, аудитория уже готова к разговору и вопросам
Когда в школах начинают говорить о половых отношениях?
В учебной программе с предмета "Основы здоровья" предусмотрено тему профилактики ВИЧ/СПИДа и полового созревания. Вопрос в том, сколько времени уделяется урокам и как доносится информация к детям. Избежание слова "секс" и производных от него - характерная черта учебников, которые мы исследовали. Большинство учителей не могут произнести слово "секс" вслух, они не чувствуют себя уверенно перед аудиторией. Поэтому лучше, чтобы об "этом" рассказывал специалист изнутри.
На платформе Prometheus можно пройти бесплатный онлайн-курс "Сексуальное образование". Насколько он действенный?
Курс "Сексуальное образование" призван не ответить на все вопросы, а дать толчок к откровенному разговору родителей и детей. Если научить людей говорить о сексе, то исчезнут барьеры и на другие темы.
Посоветуйте видеоблоги, курсы или другие ресурсы, которые доступны для подростков и их родителей.
Секс-педагог Юлия Ярмоленко доступно рассказывает о сексе в видеоблоге. Она создала ресурс-территорию правильной информации о сексе "Сексинфория".
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Анимационная студия Necessary Education сняла цикл роликов "Биология сексуальности", которые призваны разрушать стереотипные представления о телесности и сексуальности. Организация Teenergizer пишет о сексе на языке подростков для подростков.
Материал опубликован в рамках реализации украинско-немецкого проекта "Долой стену. Строим мосты взаимопонимания в разделенном обществе" - обучение для молодых людей, которые интересуются журналистикой, но не являются профессионалами в этой области.
Тексты участников программы размещены также в изданиях региональных партнеров - Газета "Лица" (Днипро), Газета "Николаевские новости" (Николаев), Газета по-украински, Gazeta.ua (Киев), сайт ZAXID.NET (Львов), Ужгородский пресс клуб.
Проект организован Международной сетью журналистов и медиаинициатив с ЕС и Восточной Европы n-ost (Берлин) при финансировании Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии.
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