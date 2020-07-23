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суббота, 25 июля 2020 22:50

Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
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Форелевая ферма в селе Колочава. Здесь нужно поймать рыбу, а потом ее приготовят на мангале
Фото: Владимир Дзюба
Форелевая ферма в селе Колочава. Здесь нужно поймать рыбу, а потом ее приготовят на мангале
Форелевая ферма в селе Колочава. Здесь нужно поймать рыбу, а потом ее приготовят на мангале
Форелевая ферма в селе Колочава. Здесь нужно поймать рыбу, а потом ее приготовят на мангале
Форелевая ферма в селе Колочава. Здесь нужно поймать рыбу, а потом ее приготовят на мангале

Винничанин Владимир Дзюба построил форелевую ферму в селе Колочава по особой технологии. Сюда пускает туристов, которые ловят рыбу, а ее сразу жарят на мангале.

"Когда-то был в этом селе на экскурсии. Мне так понравилась природа, и форель. Что загорелся и себе что-то подобное сделать. Такая ферма очень дорогая по затратам. Рыба растет медленно. За год вырастает на 40 граммов. Чтобы дошла товарный вид, надо ждать 5 лет.В первые годы нужны вложения на рекламу, раскрутку места", - говорит Gazeta.ua Владимир Дзюба.

Всем гостям выдают удочки для ловли рыбы. На ужин можно поймать несколько рыбин. Весь улов взвешивают, потом чистят и жарят на мангале. Цена зависит от величины рыбы. В среднем килограмм 300-350 гривен.

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" Это американский проект фермы. Вода в бассейны течет из горной реки, поэтому имеет примерно одинаковую температуру летом и зимой. Из-за этого форель очень вкусная. Разводить эту рыбу можно где угодно, но не везде эта рыба так популярна. Например, знакомые открыли подобную ферму в Винницкой области, но там не ценят этот вид. Местные едят карася, карпа, щуку.

За 100 тысяч долларов можно сделать ферму, которая будет искусственно охлаждаться и наполняться кислородом.

Сестры-переселенки из Донбасса Валентина Денисенко и Татьяна Черникова 2 года назад начали бизнес на микрозелени. В дело вложили около 30 тыс. грн, которые выиграли у грантовому проекте "Новый отсчет".

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