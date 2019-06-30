Первая неделя июля начнется с затмения

Начинается сезон затмений, который продлится до 16 июля. Фото: ukr.media

2 июля состоится солнечное затмение. Первая неделя июля не подходит для принятия серьезных решений. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Боритесь с вредными привычками, лишним весом и ленью. Заканчивайте отношения, которые разочаровали. Прощайтесь с теми, кто нанес много боли. Работа будет идти вяло. Хотите прожить эту неделю без потерь и убытков, лучше уйти в отпуск. Начинается сезон затмений, который продлится до 16 июля".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Обстоятельства будут давить ежедневно. Не будет возможности самостоятельно принимать решения. За вас все будут решать другие. Это будет раздражать, но стоит покориться.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Проблемы будут сыпаться со всех сторон. Но ваше умение успевать везде пригодится и позволит решить все хлопоты одним махом. Провести время с любимыми не удастся. Поездка на пляж сорвется из-за изменения погодных условий.

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Близнецы (21 мая - 21 июня)

Многое будет происходить за вашей спиной. Можете почувствовать себя преданными. Ни на кого будет сейчас положиться. Наконец поймете, кто вам друг, а кто враг.

Рак (22 июня - 22 июля)

Затмение происходит в вашем знаке. Ищите способ разгрузить эту неделю. Займитесь делами, которые приносят удовольствие. Деньги будут исчезать с молниеносной скорость. Любимые заставят волноваться.

Лев (23 июля - 23 августа)

Больше всего проблем будет у тех, кто находится далеко от дома. Зарубежную поездку и экстремальный отдых лучше отложить. Не надо спорить с шефом, представителями власти и потенциальными бизнес-партнерами.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Придется пожертвовать собственными интересами в пользу родителей и любимых. Постоянно будете чувствовать недостаток средств, деловых связей и времени. С опозданием поступят документы, на которые рассчитываете.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Обстоятельства потребуют от вас активных действия. И желание не подведет. Только препятствий будет больше. То, что плохо продумаете, будет имет неутешительные последствия. Не пытайтесь усидеть на двух стульях. Вовремя сделайте выбор, что для вас важнее.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Лучше отступить от своих убеждений и взглянуть на все со стороны. Хотите услышать истину, спросите о том, что вас беспокоит, у ребенка. Его ответ удивит и заставит задуматься.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Хотите остаться на плаву, займите позицию наблюдателя. Не ищите помощников. Делайте свои дела самостоятельно. Так будет лучше. Удастся избежать недоразумений.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Аварийные ситуации в доме заставят вас на некоторое время взять отпуск. Придется начинать ремонт. Следите за работой сантехники. Есть риск затопить соседей. Не стоит вносить залога за недвижимость. Купленное жилье не будет удовлетворять.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Накроет чувство одиночества. Диалог с любимыми зайдет в тупик. Захочется убежать от всех, читать, смотреть фильмы и мечтать о будущем. Откажитесь от займов. Финансовые задолженности принесут дополнительные хлопоты.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не давайте никому полномочий принимать решения от вашего имени. Заработки уменьшаются, расходы возрастут. Не балуйте себя обновками и не занимайте деньги, даже близким друзьям. Хороший результат даст новая диета.

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