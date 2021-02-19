Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив

Будущий нацгвардеец Виталий Маркив в декабре 2013 года приехал из Италии в Киев на три дня. А остался в Украине на три года. После Революции достоинства пошел добровольцем в АТО в марте 2014 года.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Виталия Маркива 18 февраля 2014 года избили тутишки в Мариинском парке в Киеве

Воспоминаниями о Майдане поделился с Gazeta.ua

"Прошел мимо баррикады. Почувствовал себя дома. Никто не останавливал, ничего не спрашивали, все приветливые. Нашел земляков. 5-сотня самообороны стояла на улице Городецкого, возле консерватории. Ребята из Львова, Франковска. Кого-то я даже знал. Больше всего поразило, что были все слои населения: от рабочих до директоров крупного бизнеса ".

Маркив вспоминает события 18-20 февраля 2014-го.

"18 февраля попал под раздачу в Мариинском парке. Выдернули из группы и начали бить. Сначала титушки, потом подтянулся "Беркут". Получил черепно-мозговую травму, кровь брызгала направо и налево. До сих пор есть след на лбу. Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" с русским акцентом.

Взяли под руки и потащили в их лагерь. Завели в переулок между подъездами. Увидел товарища, которого там добивали. Меньше и слабее меня. Задыхался, сломанное ребро прокололо легкое. Нас окружили. Приказали выворачивать все из карманов. Документов у нас не было. Телефон Nokia я спрятал в ботинке.

Товарища добивали. Он задыхался, сломанное ребро прокололо легкое

Остался в обуви и брюках. Сбивали с ног, я вставал. Был весь фиолетовый от побоев. Возможно, спасла хорошая физическая форма. Кровью заливало глаза. Нас били все, кто хотел. Их пытался остановить священник. Его начали бить тоже. Это снимали журналисты - и на них напали. В конце майор внутренних войск приказал отогнать титушек и окружить нас".

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К протестующим приехала "скорая". Сказали, что повезут в травматологию 17-й больницы.

"Меня запихнули последнего, потому что был весь в крови. Позвонил любимой Диане: "Все хорошо, везут в 17-ю больницу". Когда выехали, увидели группу самообороны, которая вырвалась из окружения и возвращалась на Майдан. Выпрыгнул на ходу из машины: "Ребята, тут еще наши ". Како-той транспорт загородил дорогу "скорой", подбежали люди. Знали, что в 17-й больнице уже стояли автозаки.

Мы забрали своих. Раненый товарищ задыхался. На щите понесли на Майдан. Остановился Mersedes: ребята, вас подвезти? В Доме профсоюзов на 3 этаже рыболовной леской меня зашили, товарища спасли. За несколько часов профсоюза сгорели. Раньше не курил, но с тех событий начал. Показалось, все, пришел наш конец".

В Доме профсоюзов на третьем этаже рыболовной леской меня зашили

На Майдане оставалось несколько сотен человек. Силовики выдвинули ультиматум - люди должны покинуть Майдан, или будет штурм.

"Майдана уже практически не было – горстка людей, если бы не палатки. В сотне провели совещание - старшие по возрасту решили отправить молодняк оттуда. Сказали: ребята, переодевайтесь, езжайте на квартиры. А мы - за вами. Впервые тогда нарушили сухой закон. Выпили по 50 граммов тех, кто не вернулся из Мариинского парка. Начался штурм, мы держали последний рубеж.

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18-19 февраля стояли на баррикадах от памятника основателям Киева до супермаркета Billa на Институтской. У меня правая рука была нерабочая. Ею держал щит. Тронули женщины, которые остались - готовили коктейли Молотова, брусчатку подавали. Другие били в барабаны, чтобы не засыпать.

Приучились спать под взрывы светошумовых гранат, выстрелы, грохот. Спал, вдруг кто-то пнул: "У нас контрнаступление". Все побежали и я тоже. Хватал снаряжение, которое валялось: щит, шлем, броник. Мы видели, что стреляют. И по инерции бежали дальше. Знали, что алюминиевый щит не сдержит пулю. Когда пробегал мимо цветочных часов, краем глаза увидел, как в парня рядом попала пуля. Знал, остановлюсь - буду следующим".

Не забуду мужчину 40-50 лет, с усами. В груди дыра, еще пар выходил. Остановился, закрыл ему глаза, перекрестил. В тот момент зазвонил его телефон

Во время тех событий Виталий спас волонтерку Лидию Жгир.

"Была нашей медсестрой, поваром, душой сотни. Узнал по белой косе. Бежала к "ракушке" (летняя сцена в Мариинском парке. - gazeta.ua), которую обстреливали. Схватил. "Я медсестра, там нуждаются в помощи". Говорю: "Нет, не пойдешь. Давай в гостиницу "Украина", там много раненых. Я их буду забирать туда".

Забежал в Октябрьский дворец, с тыльной стороны был медпункт. Заносили первых раненых. Никогда не забуду мужчину 40-50 лет, с усами. В груди дыра, еще пар выходил. Остановился, закрыл ему глаза, перекрестил. В тот момент зазвонил его телефон. Не стал отвечать. Что я скажу? Простите, владельца уже нет?"

Говорит, оставаться на Майдане заставляла важность дела.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Нацгвардеец Виталий Маркив: "Один в поле не воин. Но если капли соберутся в океан, они что-то могут изменить"

"Это мой долг, когда страна в опасности. В феврале осознал, что мой Майдан закончился. Стало ясно, кто враг. Первые подразделения добровольцев набирали от Нацгвардии. В начале марта поехали в Петровцы на учения.

Один в поле не воин. Но если капли соберутся в океан, они что-то могут изменить. Мы уже написали историю, изменили курс страны с пророссийского на европейский", - заключает Виталий Марков.

Виталий Маркив родом из города Хоростков Гусятинского района на Тернопольщине. В 15 лет с матерью и сестрой переехал в Италию. Занимался деревообработкой, подрабатывал в спортзале. Вернулся в Украину в декабре 2013 года во время Майдана. Пошел добровольцем в Первый батальон Нацгвардии имени генерала Кульчицкого. Три года служил на Донбассе. 30 июня 2017-го в аэропорту Болоньи арестовали по подозрению в причастности к убийству итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли и его переводчика россиянина Андрея Миронова. Погибли под минометным обстрелом в мае 2014-го у горы Карачун под Славянском в Донецкой области. 12 июля 2019-го присудили 24 года тюрьмы. Просидел в тюрьме 1222 дней. 3 ноября прошлого года апелляционный суд Милана оправдал Виталия Маркива.