"Перед Рождеством выплачивают дополнительную зарплату " - украинка о жизни в Германии

Киевлянка Юлия пять лет назад переехала в немецкий город Петмес в Баварии. Устроилась работать на почту, доставляет посылки.

"В Украине работала в отделе маркетинга киевских компаний. Решила, что больше не хочу сидеть в офисе. Начала искать работу, где бы могла работать неполный день и иметь нормальный доход. На сайте немецкой биржи труда наткнулась на вакансию почтальона. Устроиться было не сложно, ведь язык знала еще до переезда. Но перед этим попросила пробный день. Сидела рядом с почтальоном и смотрела, готова ли к такой работе. Потом были две оплачиваемых испытательных недели, во время которых все объясняли", - рассказывает Юлия Бот.

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Чтобы устроиться почтальоном в Германии, также нужно иметь водительское удостоверение. На работе обеспечивают одеждой и обувью.

"Начинаю работать с шести утра. Нам привозят три грузовика писем и посылок, которые нужно рассортировать по районам до девяти часов. Потом развожу их микроавтобусом по своему маршруту. Обычно успеваю все развести к двум часам дня и могу ехать домой. Но в декабре всегда работаю дольше, потому что перед праздниками количество посылок и писем увеличивается. Зато перед Рождеством большинство людей традиционно благодарят за мой труд - дают чаевые по 5 евро, дарят шоколад, конфеты".

Фото: Юлия Бот

Обычно днем украинка доставляет от 70 до 100 посылок. Максимальный вес каждой-31 килограмм.

"Для тяжелых посылок имею специальную тележку, которая напоминает нашу "кравчучку". Но пользуюсь им редко, потому что это занимает время. Все пакеты нужно отдавать в руки. Люди также могут заключить договор с почтой, который позволяет оставлять товар под дверью. В противном случае, если у человека нет дома, оставляю лишь чек и уведомление, что товар на почте".

Доход на немецкой почте зависит от стажа. Также работникам перед Рождеством принято выплачивать тринадцатую зарплату в году.

"Сейчас получаю 2200 евро, но с вычетом налога на руки платят 1100 евро. Когда только начала работать, чистыми имела 900 евро. То есть зарплата у всех одинаковая, но после всех отчислений каждый получает разную сумму".

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