Патрульные хотят проводить техосмотр на дорогах

Полицейские могут требовать взятку. Фото poltava.to

В Украине могут разрешить патрульным полицейским проводить собственную экспертизу машин (техосмотр), что может привести к коррупции на дорогах.

Об этом сообщает "Автотема".

Законопроект о плановом техосмотре предполагает, что полицейские смогут попросить водителя открыть капот автомобиля и провести небольшую техническую экспертизу. Авторы законопроекта утверждают, что это поможет снизить количество ДТП.

Если милиционер заметит какую-то проблему, то автомобилиста отправят на повторный техосмотр на сертифицированной СТО. После прохождения повторного техосмотра автомобилист будет иметь иммунитет на четыре месяца от технических проверок на дороге.

Эксперты считают, что такая процедура приведет к коррупции на дорогах. Многие автомобилисты захотят решить проблему "на месте" без посещения СТО.

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Ранее в Министерстве инфраструктуры Украины заявляли о намерении обязать всех водителей автобусов и грузовиков периодически проходить переобучение и сдавать экзамены.