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воскресенье, 14 октября 2018 13:47

Паспортный конфликт на Закарпатье: Венгрия нанесла новый удар

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  В Венгрии распространили фейковую информацию о положении национальных меньшинств в Украине. Фото: Рolitinfo
В Венгрии распространили фейковую информацию о положении национальных меньшинств в Украине. Фото: Рolitinfo

Венгерская общественная организация "Институт Пала Гуттенберга" распространила провокационные листовки об ущемлении национальных меньшинств в Украине.

Так уверяется, что в Украине якобы люди боятся выходить на улицу. Соответствующий текст опубликован на странице ведомства Guttenberg Pal Nepfoiskola в Facebook.

"В Украине живут вместе люди разных национальностей. Руководство страны хочет запретить, сослать языки нацменьшинств. Люди боятся выйти на улицу из-за несправедливогог отношение к ним со стороны власти, поэтому просим всех, кто за мирное сосуществования, чтобы все могли спокойно общаться на своем родном языке, где бы ты ни жил на свете - 25 октября 2018 в 19-00 запали свечу в своем окне ", - говорится в тексте.

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Стоит отметить, что текст листовки напечатан на восьми языках.

 

Украинские СМИ провели расследование и узнали, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта. При получении паспорта граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии.

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Дата
14
октября

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