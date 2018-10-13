Закарпатские чиновники с венгерскими паспортами в списке "Миротворца" - реакция Климкина

"Меня беспокоит, что появляется сравнения венгров,которые получили второе гражданство, и преступников, которые борются против Украины" - министр иностранных дел Павел Климкин. Фото: Корреспондент

Министр иностранных дел Павел Климкин осуждает публикацию списка украинских госслужащих и депутатов местных советов, которые якобы получили венгерское гражданство, на сайте "Миротворец".

Об этом он заявил в Ужгороде на совместной пресс-конференции с председателем общества венгров Украины, народным депутатом Василием Брензовичем, сообщает "Европейская правда".

"Работа в государственных органах лиц с двойным гражданством прямо запрещена законодательством. Все это прекрасно понимают, и здесь вопросов нет. Но я категорически против, чтобы показывать на венгров пальцем как на предателей, или травить венгров, или обвинять их в сепаратизме", - сказал он.

Климкин отметил, что этот перечень украинских венгров представлен на сайте, содержащий список лиц, причастных к агрессии против Украины.

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"Меня беспокоит, что появляется сравнения венгров,которые получили второе гражданство, и преступников, которые борются против Украины. Мы должны четко сказать, что это не одно и то же", - заявил министр.

Украинские СМИ провели расследование и узнали, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта. При получении паспорта граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии