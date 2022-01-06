Папа Франциск назвал эгоистами тех людей, которые заводят домашних животных вместо детей

Папа Франциск в своей проповеди обратился к тем, кто не желает заводить детей. Фото: Reuters

Заводить домашних животных, но при этом отказываться становиться родителями – это проявление эгоизма.

Собаки и кошки – это не замена детям. В противном случае – это свидетельство потери человечности, такую позицию высказал Папа Римский Франциск, сообщает RFI.

Франциск раскритиковал людей, которые отказываются от материнства и отцовства, но при этом охотно заводят домашних любимцев – собак, кошек и так далее.

Понтифик считает, что люди, которые вместо детей заботятся о котах и ​​собаках, демонстрируют эгоизм.

"Сегодня мы видим такую ​​форму эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь детей. Или иногда имеют одного ребенка – и все. Но у них есть собаки и кошки, которые заменяют детей", – сказал Папа.

Он назвал такую ​​практику "отрицанием отцовства и материнства", которая "отнимает нашу человечность".

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Папа Римский Франциск во время новогоднего поздравления отрицательно высказался по поводу издевательств над женщинами и приравнял это к обиде Бога. Он добавил, что в то время как "матери дарят жизнь, а женщины оберегают мир, мы должны сделать все для того, чтобы содействовать матерям и защитить женщин".