 
Ексклюзивы
1/5
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как Киев чествовал память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как Киев чествовал память павших
1 Просмотров: 801
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 270
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 243
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1035
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 4617
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 14805
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2385
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1701
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
4 Просмотров: 2898
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 909
Фото
Все фото
3
7
10
3
8
Богатырева вышла из СИЗО
Богатырева вышла из СИЗО
В Киеве чтят память погибших на Донбассе
В Киеве чтят память погибших на Донбассе
Семья юристов рассказала, как организовала туристический проект
Семья юристов рассказала, как организовала туристический проект
Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
ССО на учениях в Германии затопили город и создали партизанское движение
ССО на учениях в Германии затопили город и создали партизанское движение
Видео
Все видео
Украинский мультфильм завоевал международную награду
Украинский мультфильм завоевал международную награду
Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии
Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии
Россиянин на коленях попросил прощения за Крым и Донбасс
Россиянин на коленях попросил прощения за Крым и Донбасс
Бортпроводницы пели гимн в самолетах в честь Дня Независимости
Бортпроводницы пели гимн в самолетах в честь Дня Независимости
Мужчина устроил стрельбу на почте
Мужчина устроил стрельбу на почте
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 14787
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6309
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2493
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2664
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 90
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
четверг, 29 августа 2019 20:23

"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского

  Комментировать
&quot;Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины&quot; - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Владимир Горбач: мы превращаемся из игрока в игрушку. И место Украины в мире пока остается неопределенным. Фото: Прямой

27 августа прошло 100 дней работы президента Украины Владимира Зеленского. Он принес присягу 20 мая. Во втором туре 21 апреля за него проголосовали 73,22% избирателей.

Сейчас Зеленскому доверяют 70% украинцев. Его первые шаги положительно оценивают 63% граждан, отрицательно - 13%, еще 24% - не определились. Это самый высокий результат за все время среди украинских президентов.

Об этом сообщила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина на презентации результатов опроса "100 дней после президентских выборов".

Владимиру Зеленскому не интересно заниматься внешней политикой. За время его президентства позиции Украины на мировой арене ухудшились.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Владимир Горбач.

Какие внешнеполитические успехи у нового президента?

- Основные успехи нового президента лежат на поверхности. Состоялись несколько зарубежных визитов Зеленского. Он ездил в Париж, Берлин, Оттаву. Иностранные гости тоже приезжали в Киев. Это говорит о том, что Украина не изолирована, но этого очень мало.

Какие ошибки допустил Зеленский за 100 дней президентства?

- Украина существенно не продвинулась дальше на международной арене. Наши внешне-политические позиции сильно ослабли. В начале своей каденции Зеленский поссорился с дипломатическим корпусом Украины. Публично обвинял руководителя нашего МИД Павла Климкина. Из-за этого он фактически отсутствовал все это время в жизни страны. Зеленский мог назначить нового министра иностранных дел через старую Верховную Раду, но этого не произошло. Возможно, он не захотел или не знал, как это можно сделать. Поэтому Украина была лишена возможности активно действовать на уровне МИД. Это отразилось на наших мировых позициях.

Все больше об Украине говорят за спиной. Без наших представителей. Россию вернули в Парламентскую ассамблею Совета Европы. На саммите "Большой семерки" серьезно обсуждали вопрос о возвращении РФ и в этот клуб. Со сменой власти произошел обвал внешнеполитических позиций. Сейчас есть еще определенная инерция предыдущего курса, которая держит страну в фарватере. Но главная тенденция внешней политики Украины - это постепенная, неуклонная потеря субъектности на мировой арене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог

Как можно охарактеризовать стиль внешней политики Владимира Зеленского?

- Пока понятно, что это - не является сильной стороной новоизбранного президента. Заниматься внешней политикой ему не очень нравится, не интересно. Понимает, что в этой сфере нельзя достичь быстрого успеха и популярности. Зеленскому нравится общаться с лидерами других стран. Это радует его самолюбие, но конвертировать эти встречи в пользу для Украины он пока не может.

Чтобы улучшить ситуацию, надо назначить нового профессионального, авторитетного министра иностранных дел. А Владимир Зеленский в свою очередь должен определиться со своей позицией. Ведь, если произойдет обострение в мире, мы до сих пор не понимаем, чего ожидать от нового президента. Пока видим лишь имитацию того, что раньше наработали предшественники.

Но сейчас он критически переоценивает все эти наработки. Не доверяет прошлой власти и представителям ее команды. В первую очередь это касается политики в отношении России, противодействия агрессору в Донбассе, освобождения заложников. Проводит ревизию, но пока не имеет своей альтернативной линии. Очень важно, чтобы смог как можно быстрее ее сформировать.

Линия отношений Украины с Российской Федерацией изменилась после избрания Зеленского?

- Новый президент демонстрирует большую открытость к российским объятьям. И тем самым меньший инстинкт самосохранения. Он более пригоден для российских манипуляции, ведь пока не является опытным политиком. Его россияне обманывали недостаточное количество раз, чтобы Зеленский понял невозможность компромисса с агрессором. Пока все еще питает иллюзию о том, что с Кремлем можно договариваться. И Москва будет выполнять эти договоренности. Верит, что для окончания войны достаточно просто желания. Думает, что Владимир Путин не заинтересован в конфликте на Донбассе. Но именно россияне являются причиной начала и войны и того, что ее до сих пор не удалось закончить. Наш новый президент не пока не признает этого. Это не только его ошибка. Многие зарубежных коллег Зеленского тоже разделяют это заблуждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленскому напомнили о судьбе Януковича

Насколько изменились позиции Украины на международной арене за 100 дней власти Владимира Зеленского?

- С одной стороны мы продолжаем оставаться в фокусе внимания мировой политики. Зарубежные партнеры удивлены нашими результатами выборов, электоральными эффектами и полной перезагрузкой власти. Возможно, даже примеряют, могут ли такие события произойти в западных развитых демократиях.

С другой стороны, внешняя политика - прямая сфера обязанности президента и пока он плохо с ней справляется. Недостаток опыта и профессионализма Владимира Зеленского ослабляет Украину на внешне-политической арене. Мы превращаемся из игрока в игрушку. И место Украины в мире пока остается неопределенным.

Первоочередными задачами для президента и его команды граждане считают прекращения огня на Донбассе (71,5%), рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий и т.д.) (44%), снижение тарифов (31%), наказание виновных в коррупции чиновников (21 5%), уменьшение влияния олигархов на политику (18%). Такие результаты показал опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
августа

Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии

Самое читаемое
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 Просмотров: 44194
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 20423
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: &quot;Дяденька, не стреляйте&quot;
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
5
 Просмотров: 14805
В Киеве мужчина с перерезанным горлом умолял о помощи
В Киеве мужчина с перерезанным горлом умолял о помощи
5
 Просмотров: 12943
&quot;Погибшим и выжившим&quot; - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов
"Погибшим и выжившим" - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов
13
 Просмотров: 12394
Общество
Боевики заблокировали демонтаж моста в Станице Луганской
Боевики заблокировали демонтаж моста в Станице Луганской Просмотров: 81
Война на Донбассе: боевики использовали вооружение БМП и гранатометы
Война на Донбассе: боевики использовали вооружение БМП и гранатометы Просмотров: 90
Нардеп Радуцкий прокомментировал свою "нецензурную" переписку
Нардеп Радуцкий прокомментировал свою "нецензурную" переписку Просмотров: 990
Медведчук подал в суд на журналиста Кипиани
Медведчук подал в суд на журналиста Кипиани Просмотров: 648
Украинский мультфильм завоевал международную награду
Украинский мультфильм завоевал международную награду
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
9
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
7
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
4
Исследование показало, сколько украинцев смотрели "Слугу народа" до выборов
4
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
3
Обвал дома в Дрогобыче: число погибших увеличилось до 8
Голосов: 44118
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua