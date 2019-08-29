"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского

Владимир Горбач: мы превращаемся из игрока в игрушку. И место Украины в мире пока остается неопределенным. Фото: Прямой

27 августа прошло 100 дней работы президента Украины Владимира Зеленского. Он принес присягу 20 мая. Во втором туре 21 апреля за него проголосовали 73,22% избирателей.

Сейчас Зеленскому доверяют 70% украинцев. Его первые шаги положительно оценивают 63% граждан, отрицательно - 13%, еще 24% - не определились. Это самый высокий результат за все время среди украинских президентов.

Об этом сообщила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина на презентации результатов опроса "100 дней после президентских выборов".

Владимиру Зеленскому не интересно заниматься внешней политикой. За время его президентства позиции Украины на мировой арене ухудшились.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Владимир Горбач.

Какие внешнеполитические успехи у нового президента?

- Основные успехи нового президента лежат на поверхности. Состоялись несколько зарубежных визитов Зеленского. Он ездил в Париж, Берлин, Оттаву. Иностранные гости тоже приезжали в Киев. Это говорит о том, что Украина не изолирована, но этого очень мало.

Какие ошибки допустил Зеленский за 100 дней президентства?

- Украина существенно не продвинулась дальше на международной арене. Наши внешне-политические позиции сильно ослабли. В начале своей каденции Зеленский поссорился с дипломатическим корпусом Украины. Публично обвинял руководителя нашего МИД Павла Климкина. Из-за этого он фактически отсутствовал все это время в жизни страны. Зеленский мог назначить нового министра иностранных дел через старую Верховную Раду, но этого не произошло. Возможно, он не захотел или не знал, как это можно сделать. Поэтому Украина была лишена возможности активно действовать на уровне МИД. Это отразилось на наших мировых позициях.

Все больше об Украине говорят за спиной. Без наших представителей. Россию вернули в Парламентскую ассамблею Совета Европы. На саммите "Большой семерки" серьезно обсуждали вопрос о возвращении РФ и в этот клуб. Со сменой власти произошел обвал внешнеполитических позиций. Сейчас есть еще определенная инерция предыдущего курса, которая держит страну в фарватере. Но главная тенденция внешней политики Украины - это постепенная, неуклонная потеря субъектности на мировой арене.

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Как можно охарактеризовать стиль внешней политики Владимира Зеленского?

- Пока понятно, что это - не является сильной стороной новоизбранного президента. Заниматься внешней политикой ему не очень нравится, не интересно. Понимает, что в этой сфере нельзя достичь быстрого успеха и популярности. Зеленскому нравится общаться с лидерами других стран. Это радует его самолюбие, но конвертировать эти встречи в пользу для Украины он пока не может.

Чтобы улучшить ситуацию, надо назначить нового профессионального, авторитетного министра иностранных дел. А Владимир Зеленский в свою очередь должен определиться со своей позицией. Ведь, если произойдет обострение в мире, мы до сих пор не понимаем, чего ожидать от нового президента. Пока видим лишь имитацию того, что раньше наработали предшественники.

Но сейчас он критически переоценивает все эти наработки. Не доверяет прошлой власти и представителям ее команды. В первую очередь это касается политики в отношении России, противодействия агрессору в Донбассе, освобождения заложников. Проводит ревизию, но пока не имеет своей альтернативной линии. Очень важно, чтобы смог как можно быстрее ее сформировать.

Линия отношений Украины с Российской Федерацией изменилась после избрания Зеленского?

- Новый президент демонстрирует большую открытость к российским объятьям. И тем самым меньший инстинкт самосохранения. Он более пригоден для российских манипуляции, ведь пока не является опытным политиком. Его россияне обманывали недостаточное количество раз, чтобы Зеленский понял невозможность компромисса с агрессором. Пока все еще питает иллюзию о том, что с Кремлем можно договариваться. И Москва будет выполнять эти договоренности. Верит, что для окончания войны достаточно просто желания. Думает, что Владимир Путин не заинтересован в конфликте на Донбассе. Но именно россияне являются причиной начала и войны и того, что ее до сих пор не удалось закончить. Наш новый президент не пока не признает этого. Это не только его ошибка. Многие зарубежных коллег Зеленского тоже разделяют это заблуждение.

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Насколько изменились позиции Украины на международной арене за 100 дней власти Владимира Зеленского?

- С одной стороны мы продолжаем оставаться в фокусе внимания мировой политики. Зарубежные партнеры удивлены нашими результатами выборов, электоральными эффектами и полной перезагрузкой власти. Возможно, даже примеряют, могут ли такие события произойти в западных развитых демократиях.

С другой стороны, внешняя политика - прямая сфера обязанности президента и пока он плохо с ней справляется. Недостаток опыта и профессионализма Владимира Зеленского ослабляет Украину на внешне-политической арене. Мы превращаемся из игрока в игрушку. И место Украины в мире пока остается неопределенным.

Первоочередными задачами для президента и его команды граждане считают прекращения огня на Донбассе (71,5%), рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий и т.д.) (44%), снижение тарифов (31%), наказание виновных в коррупции чиновников (21 5%), уменьшение влияния олигархов на политику (18%). Такие результаты показал опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.