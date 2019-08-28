Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос

У Зеленского высокий кредит доверия, говорят социологи. Фото: president.gov.ua

Президенту Владимиру Зеленскому сейчас доверяют 70% украинцев, его первые шаги положительно оценивают 63% граждан.

Об этом сообщила директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина на презентации результатов опроса "Сто дней после президентских выборов".

Это самый высокий результат за все время среди украинских президентов.

Первые шаги Зеленского и его команды положительно оценивают 63% украинцев, отрицательно - 13%, еще 24% не определились.

Первоочередными задачами для президента и его команды граждане считают прекращения огня на Донбассе (71,5%), рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий и т.д.) (44%), снижение тарифов (31%), наказание виновных в коррупции чиновников (21 5%), уменьшение влияния олигархов на политику (18%).

Опрос проводился с 8 до 20 августа. Опросили 2040 респондентов во всех областях, кроме того оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской обл.

Погрешность не превышает 2,3%.

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27 августа прошло 100 дней работы президента Владимира Зеленского. Он принес присягу 20 мая. Во втором туре 21 апреля за него проголосовали 61,42% избирателей.