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суббота, 26 июня 2021 03:11

Открыли центры вакцинации от Covid-19 во всех областях

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Открыли центры вакцинации от Covid-19 во всех областях
Теперь можно вакцинироваться по всей стране. Фото: РБК

В Украине заработали более 130 центров массовой вакцинации от коронавируса Covid-19 во всех регионах.

Со списком центров массовой вакцинации и графики их работы можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

"В центрах вакцинации будут делать прививки как тем, кого предварительно пригласили на вакцинацию по телефону либо сообщением, так и еще из одной очереди", – уточнили в министерстве.

В другую очередь войдут те, кто еще не получил приглашение, но находится в листе ожидания.

"Приоритет отдается пожилым людям", – отметили в Минздраве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе

Штамм коронавируса "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, является наиболее заразным из обнаруженных вариантов коронавируса и быстро распространяется среди невакцинированных групп населения.

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