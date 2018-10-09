Откроют центр, который будет бороться с фейками

 
Ексклюзивы
1/5
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 135
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Просмотров: 792
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
Просмотров: 1251
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 306
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
Просмотров: 2466
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 756
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 8964
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3348
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5508
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1512
Фото
Все фото
3
5
10
6
7
В Луцке продают хлеб из России
В Луцке продают хлеб из России
Свадьба принцессы Евгении: рассказали о праздничном торте внучки королевы Елизаветы II
Свадьба принцессы Евгении: рассказали о праздничном торте внучки королевы Елизаветы II
На стихийной свалке нашли архивные документы военной прокуратуры
На стихийной свалке нашли архивные документы военной прокуратуры
Коммунальщики снесли магазин, где продавали алкоголь
Коммунальщики снесли магазин, где продавали алкоголь
Фоторамки, тремпеля и медали - переселенец создает сувениры из фанеры
Фоторамки, тремпеля и медали - переселенец создает сувениры из фанеры
Видео
Все видео
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Клиенты ресторанов смогут платить за заказ сколько хотят
Клиенты ресторанов смогут платить за заказ сколько хотят
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну
Полицейский разбил стул о голову задержанного
Полицейский разбил стул о голову задержанного
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
Интервью
1/5
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
Просмотров: 1251
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 711
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1413
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5436
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9765
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1008
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
вторник, 09 октября 2018 17:39

Откроют центр, который будет бороться с фейками

  Комментировать
Откроют центр, который будет бороться с фейками
На первом этапе планируется создать межрегиональный центр на основе аналитических центров США, ЕС, Украине, Грузии и Молдовы, который будет отвечать на гибридные угрозы. Фото: s.vtambove.ru

Новый аналитический центр выявления и мониторинга фейков откроют в Украине при поддержке США.

Его задачами будет мониторинг информационного пространства и выявления фейковых новостей и киберугроз. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время Межпарламентской ассамблеи Молдова-Украина-Грузия.

"Уже в ближайшее время один из аналитических центров наших партнеров будет создавать в Украине центр для ежедневного мониторинга информационного пространства и выявления фейковых новостей, кибератак, которые осуществляются по Украине", - сказал Парубий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Довоенные фотографии российского склада" - нардепа поймали на фейковых фото

На первом этапе планируется создать межрегиональный центр на основе аналитических центров США, ЕС, Украине, Грузии и Молдовы, который будет отвечать на гибридные угрозы.

"Когда он начнет действовать и даст фундамент на уровне аналитических центров, мы сможем работать через исполнительные структуры, чтобы его наполнять глубоким и профессиональным содержанием", - добавил Андрей Парубий.

Он также обратил внимание на необходимость координировать усилия Украины, Грузии и Молдовы для эффективного противодействия информационным и киберугрозами.

Спикер Андрей Парубий рассказал, что подпишет постановление о санкциях против владельцев каналов, после рассмотрения представленных проектов постановлений о его отмене.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Откроют центр, который будет бороться с фейками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

Известных украинцев расстреляли в российском лагере

Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация

Че Гевару военным сдал местный художник

Джон Леннон: "Я всегда был фриком"

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 109592
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 55981
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 47871
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 1 Просмотров: 36351
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 Просмотров: 24609
Общество
Журналистка нашла причину взрывов военных складов в Ичне
Журналистка нашла причину взрывов военных складов в Ичне 1 Просмотров: 2502
На Львовщине разрушается уникальный храм ХVIII века
На Львовщине разрушается уникальный храм ХVIII века Просмотров: 234
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
5
 Просмотров: 1251
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
Прядь Наполеона, золотой византийской колт и 7-метрова картина: показали вывезенные из Украины реликвии
 Просмотров: 216
Скорость 80 км/ч разрешили: назвали список улиц
Скорость 80 км/ч разрешили: назвали список улиц Просмотров: 261
Больше всего комментируют
14
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
13
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
6
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
5
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
5
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
Голосов: 26820
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua