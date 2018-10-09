Откроют центр, который будет бороться с фейками

Новый аналитический центр выявления и мониторинга фейков откроют в Украине при поддержке США.
Его задачами будет мониторинг информационного пространства и выявления фейковых новостей и киберугроз. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время Межпарламентской ассамблеи Молдова-Украина-Грузия.
"Уже в ближайшее время один из аналитических центров наших партнеров будет создавать в Украине центр для ежедневного мониторинга информационного пространства и выявления фейковых новостей, кибератак, которые осуществляются по Украине", - сказал Парубий.
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На первом этапе планируется создать межрегиональный центр на основе аналитических центров США, ЕС, Украине, Грузии и Молдовы, который будет отвечать на гибридные угрозы.
"Когда он начнет действовать и даст фундамент на уровне аналитических центров, мы сможем работать через исполнительные структуры, чтобы его наполнять глубоким и профессиональным содержанием", - добавил Андрей Парубий.
Он также обратил внимание на необходимость координировать усилия Украины, Грузии и Молдовы для эффективного противодействия информационным и киберугрозами.
Спикер Андрей Парубий рассказал, что подпишет постановление о санкциях против владельцев каналов, после рассмотрения представленных проектов постановлений о его отмене.
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