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суббота, 06 октября 2018 19:25

Парубий рассказал, что мешает ввести санкции против владельцев каналов

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Парубий рассказал, что мешает ввести санкции против владельцев каналов
Парубий сказал, когда подпишет постановление о санкциях против владельцев каналов. Фото: Рoliteka

Спикер Андрей Парубий рассказал, что подпишет постановление о санкциях против владельцев каналов, после рассмотрения представленных проектов постановлений о его отмене.

Как отмечается, были внесены и зарегистрированы два постановления об отмене этого решения, передает пресс-служба парламента.

По словам Парубия, для подписания первоначального решения эти постановления должны быть вынесены на рассмотрение Верховной Рады и отклонены. Рассмотрение этих постановлений должно состояться уже на ближайшей пленарной неделе.

"У меня нет никаких сомнений, что они будут отклонены, - в то же время это дает мне возможность подписать постановление о санкциях, и она тут же вступает в действие", - сказал спикер.

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"Я уверен, что Совет национальной безопасности и обороны Украины тоже не будет медлить с изучением ситуации и с принятием соответствующего решения", - добавил Парубий.

Верховная Рада Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против компаний, которые являются владельцами телеканалов. Соответствующее постановление народные депутаты поддержали 4 октября. "За" проголосовали 229 членов парламента, против - 42, воздержались - пять. В приложении к постановлению указано, что ограничения должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112 ТВ" , ООО "Лидер ТВ" , ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа".

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