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пятница, 24 мая 2019 07:00

Откройте сердце для новых чувств - астролог дал прогноз на 24 мая

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Откройте сердце для новых чувств - астролог дал прогноз на 24 мая
Не допускайте радикальных перемен в жизни. Они не принесут пользы. Фото: belli-portelli.com

Зависть и ревность 24 мая будут толкать людей на необдуманные поступки. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Руководствуйтесь здравым смыслом. Прощайте окружающим их ошибки. Будьте милосердными, - говорит Максимова. - Займитесь очисткой собственного жизненного пространства. Освободите дом от хлама. Найдите возможность прервать обременительные отношения. Попрощайтесь с теми, кто портит вам жизнь. Откройте сердце для новых чувств ".

По словам астролога, Луна движется медленно. Может ощущаться общая слабость организма.

"Экономьте силы. Не допускайте радикальных перемен в жизни. Они не принесут пользы", - говорит Елена Максимова и делает подробный прогноз для каждого знака зодиака на пятницу, 24 мая.

Овен

Поступит ожидаемая сумма. Новые финансовые предложения не спешите принимать. Вряд ли они окажутся интересными. Личное на некоторое время отойдет на второй план.

Телец

Имущественные споры будут решаться не в вашу пользу. Отложите разделение наследства. Не покупайте недвижимости. Некоторые из окружающих захотят поссорить вас с семьей. Сумейте защитить родителей и любимых от злого языка.

Близнецы

На ежедневные расходы денег хватает. Планировать путешествие не следует. Оно обойдется неоправданно дорого. Есть опасность повторного травмирования ранее поврежденных суставов.

Рак

Должники могут возвращать вам деньги. Купленные товары будут служить долго. Не стоит открывать новых счетов. Милые будут нуждаться в дружеской поддержки. Помогите им преодолеть растерянность.

Лев

Отложите переезд на новую квартиру. Не начинайте ремонта. Закрывайте краны. Бытовые неурядицы могут повлечь большую потерю денег. Не пытайтесь изменить естественный ход событий. Доверьтесь судьбе. Все идет к лучшему. События этого дня помогут вам разобраться в реальной стоимости существующих отношений.

Дева

Завершайте начатые дела. Заработанные деньги поступят вовремя. Не спешите их тратить. Пополните свои сбережения. Тревожным предчувствием верить не стоит. Повышается чувствительность организма к изменениям погодных условий.

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Весы

Деньги будут даваться нелегко. Не позволяйте себя обмануть. Доверять людям на слово в финансовых вопросах нельзя. Оставайтесь трезвыми. Хмель и весеннее настроение могут подтолкнуть к фатальным действиям.

Скорпион

Увеличивается отток средств. Не стоит возвращаться к прежним бизнес-проектам. Обещанной прибыли не будет. Воздержитесь от резких высказываний в адрес любимых. Спровоцируете разрыв отношений.

Стрелец

Масса мелких недоразумений приведет к раздражению. Вечером вам трудно будет оставаться спокойными. Обходите неприятные темы во время разговоров с близкими. Снижается уровень гемоглобина.

Козерог

Завершается период материальной нестабильности. Вскоре ожидается повышение заработка. Не отказывайте людям в финансовой поддержке. В пристальном внимание будут нуждаться дети. Откажитесь от части своих планов. Займитесь малышами.

Водолей

Вторая половина дня принесет хороший заработок. Используйте возможность значительно повысить свои доходы. У вас может появиться влиятельный спонсор. Подождите с признанием. Ускорять развитие событий не надо. Берегитесь уличных животных. Они будут вести себя агрессивно.

Рыбы

Подождите с заключением финансовых сделок. Их условия придется пересматривать. Объективно оценить своего собеседника вы не сможете. Поэтому в этот день не старайтесь найти партнера своей мечты. Может беспокоить изжога. Следуйте советам своего врача.

Неделя с 20 по 26 мая будет полна неожиданностей. По словам астролога, это хорошее время для людей, которые любят заводить новые знакомства.

Автор: Gazeta.ua
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