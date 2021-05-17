Отцу и двум его сыновьям-подросткам на срочное лечение требуется помощь

37-летний Юрий Лисоволенко с Кропивницкого и его сыновья 14-летний Денис и 11-летний Юрий требуют одновременно лечения и обследования. Отцу - реабилитация после операции на позвоночнике, сыновьям - срочные операции на ногах. Нужна помощь.
"15 апреля в Харькове прооперировали мужа. Это была третья операция. Очень сложная, длилась 8 часов. У него вся спина изрезана. Швы пока не сняли. Реабилитация будет не менее полугода. Через месяц надо ехать на обследование. Старшего сына лечим шестой год. У него произошел перелом левой бедренной кости. Причиной есть киста, выросшая на фоне гормонального сбоя. Денис перенес 5 операций, на левую нону поставили имплант и пластину. А в правом колене у него четыре пластины, которые временно блокируют зону роста ноги. Там набралась жидкость, это может быть гной, рецидив или отторжение импланта. Нужно обследование. А в конце мая должны снять пластины. Иначе придется перекрывать зону роста на левой ноге. У младшего Юры в колене обнаружили кисту Бейкера. Осложнением может быть тромбофлебит и тромбоз глубоких вен голени. Ему тоже нужна срочная операция. На лечение всем трем нужны деньги. А мы за три недели собрали всего 400 гривен. Обращаемся к неравнодушным людям. Просим у них помощи. Важна каждая гривна", - рассказала Gazeta.ua Наталья Лисоволенко.
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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 5168 7451 0345 6924 (Лисоволенко Максим Юрьевич).
Карта Сбербанка: 4790 8200 1425 8815 (Лисоволенко Наталья Николаевна), ее контакты: 0 (99) 288 48 15.
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