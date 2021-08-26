От жары до заморозков: какой будет погода в сентябре

На юге местами будет 0...+1°С. Фото: pixabay.com

В сентябре ожидается теплая погода с дождями в пределах нормы.

Средняя месячная температура в первый месяц осени предполагается в пределах +14...18°С, сообщает Укргидрометцентр. В Карпатах будет +11...12°С, что близко к климатической норме.

"Обычно в сентябре выпадает 37-74 мм осадков, в южной части локально 28-36 мм, в Карпатском регионе местами 77-108 мм, на высокогорье Карпат - 126-130 мм", - говорится в сообщении.

Абсолютный минимум температуры воздуха составит -1...8°С. На юге местами будет 0...+1°С, а в Крыму - до +5°С. Абсолютный максимум температуры воздуха ожидается в пределах +33...38°С, а в горных районах +24...32°С.

Средняя месячная температура воздуха в сентябре обычно составляет +13...17°С, в южной части местами до +18...20°С, а в горных районах +9...15°С.

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С третьей декады сентября прогнозируют несколько дней бабьего лета. Порадует украинцев погодой и холодный, но сухой октябрь - бабьего лета стоит ожидать в середине месяца. Далее придут дожди и ночные морозы. Ноябрь ожидается морозным. Вероятны осадки и даже ранний снег.